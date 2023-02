Déclenchement par erreur des secours : désactiver, ou pas, la fonctionnalité de son iPhone

La nouvelle fonctionnalité de détection de collision, offerte par certains modèles d’iPhone et d’Apple Watch, alerte par mégarde le 911 en Alberta et en Colombie-Britannique. Les autorités de Parcs Canada à Jasper disent avoir reçu environ 30 faux appels au 911 à cause de cette fonctionnalité, en date du 24 janvier, en majorité en provenance de la station de ski Marmot Basin.