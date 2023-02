L’ailier défensif Pete Robertson restera avec les Roughriders

Au cours de la dernière saison, Pete Robertson a mené la Ligue canadienne de football en ce qui a trait aux échappés provoqués avec cinq, et ce malgré le fait qu’il ait manqué quatre matchs en raison de blessures. Il a également terminé au quatrième rang de la ligue avec une récolte de neuf sacs du quart, en plus de réussir 21 plaqués et une interception.

Pete Robertson a commencé à jouer avec les Roughriders en août 2021 après avoir signé un contrat avec l’équipe en février 2020.

Auparavant, il avait joué dans la Ligue nationale de football américain (NFL) pour les Seahawks de Seattle, les Commanders de Washington et les Cardinals de l’Arizona.