BougeBouge Ottawa : courir bien au chaud à l’intérieur du Centre Rideau et du Centre Shaw

Cette première édition faisait partie de la programmation du Bal de neige. Les participants de tout âge et de tous les niveaux avaient le choix entre un parcours de 2,5 ou de 5 kilomètres à l'intérieur des deux édifices.

On a sué un peu, on a couru, on a pompé la patate… ça part une journée comme il faut , a lancé l’organisatrice de la course Kathy Tremblay, qui est aussi double olympienne en triathlon.

Cette dernière s’est inspirée du Classique 5 km Montréal Souterrain, qui se tient dans le réseau de tunnels de la métropole québécoise, et qui en est désormais à sa sixième édition. Elle a cru bon organiser une version ottavienne de la course.

Beaucoup d'idées arrivent d'une bulle au cerveau , a dit Kathy Tremblay en riant.

Kathy Tremblay, organisatrice du 5 km BougeBouge Ottawa Photo : Radio-Canada

Mme Tremblay a pu compter sur l’aide du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Il s'agit d'un partenariat qu’elle compte bien reconduire l’an prochain.

Quand je vois des gros sourires à la fin, c'est mon paycheck. Je pense que les gens ont eu du plaisir, il n’y a pas eu de pépin, on a un paquet de bénévoles , a résumé l’organisatrice.

Annabelle Pichette, 11 ans, faisait partie des coureurs sur la ligne de départ. Comme plusieurs, c’était la première fois qu’elle participait à une course intérieure.

J’ai adoré! , a-t-elle dit.

Annabelle Pichette, une participante de 11 ans Photo : Radio-Canada

Un plaisir partagé par Gina Ravenda, une autre participante.

C'était une super belle expérience, avec l’hiver qu'on a, surtout la météo [de samedi], ça a vraiment fait du bien de pouvoir courir au chaud , a-t-elle expliqué.

Pour Charlotte Biot des Swans d’Ottawa, une équipe de football australien, l’événement était aussi une occasion de recrutement et une manière de faire connaître ce sport méconnu.

C’est une belle expérience à faire en équipe , a-t-elle ajouté.

Avec les informations d'Ismaël Sy