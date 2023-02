L’espoir renaît pour un père de la PN St. Theresa Point à la recherche de sa fille

L'espoir renaît pour un père de la Première Nation St. Theresa Point, Albert Shingoose, qui est à la recherche de sa fille disparue depuis près d'un an. Le Service de police de Winnipeg indique que son ADN ne correspond pas à celui d'une victime non identifiée d'un tueur en série présumé, Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman.

Je ne rentre pas chez moi sans elle. Je vais chercher jusqu'à ce que je la retrouve , lance M. Shingoose, dans un hôtel à Winnipeg, à plus de 460 km de sa communauté. L'endroit sert de point de rencontre pour les bénévoles à la recherche d'Ashlee Shingoose.

M. Shingoose mène les recherches pour sa fille en compagnie du groupe de patrouille communautaire Bear Clan et de membres de la Première Nation St. Theresa Point.

« Nous n'abandonnerons pas. » — Une citation de Albert Shingoose, père d'Ashlee Shingoose

Elle a été vue pour la dernière fois le 11 mars 2022, au centre-ville de la capitale manitobaine. La police de Winnipeg croit que Mme Shingoose aurait été aperçue en novembre 2022, mais sans pouvoir confirmer l'information.

Les policiers s'inquiètent pour la sécurité de la femme disparue et indiquent qu'elle mesure 5 pieds et 5 pouces (167 cm). Ils précisent aussi qu'elle a les yeux et les cheveux bruns.

La police de Winnipeg a publié cette photo d'Ashlee Shingoose. (Gracieuseté : Service de police de Winnipeg) Photo : Gracieuseté : Service de police de Winnipeg

Albert Shingoose se rappelle s'être inquiété quand il a pris connaissance des meurtres en série présumés de quatre femmes autochtones, à Winnipeg. L'une des victimes, qui porte le nom spirituel de Mashkode Bizhiki'ikwe ou de Buffalo Woman, n'a toujours pas été identifiée, provoquant l'angoisse de plusieurs familles.

Selon M. Shingoose, le Service de police de Winnipeg a demandé à lui et sa famille de fournir des échantillons ADN à des fins de comparaison. Il y a quelques jours, il a appris que les résultats étaient négatifs. Les échantillons ne correspondaient pas [avec ceux de Buffalo Woman]. Ça nous a beaucoup rassurés.

La police de Winnipeg assure qu'elle poursuit son enquête pour retrouver Ashlee Shingoose.

Venus de loin

Plusieurs membres de la Première Nation St. Theresa Point contribuent aux recherches et se relaient pour un périple de 12 heures en automobile vers Winnipeg, grâce aux routes d'hiver.

Parmi eux, Charleene Mason est venue cette semaine pour aider la famille Shingoose. Pouvez-vous imaginer comment ils se sentent, à se demander où se trouve leur fille? , demande-t-elle.

« Il faut chercher Ashlee comme si c'était notre propre fille » — Une citation de Charleene Mason, membre de la Première Nation St. Theresa Point

Les groupes de recherche se promènent dans les rues de Winnipeg en équipes de deux, suivant les pistes données par les gens qu'ils rencontrent.

Un autre membre de ces groupes, Robert Flett, note que les recherches ont été difficiles avec le froid polaire, mais qu'ils bénéficient du soutien du Bear Clan, de la police de Winnipeg et du regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak.

Nous sommes une famille et une communauté. Nous prenons soin les uns des autres et quand l'un de nous est porté disparu, nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver , souligne M. Flett.

Le Service de police de Winnipeg demande à quiconque ayant de l'information de la transmettre aux policiers en appelant le 204-986-6250.

Avec les informations de Josh Crabb