Froid extrême : la halte-chaleur d’urgence de la Ville de Québec très sollicitée

Plus de 65 personnes ont utilisé le site d'hébergement d'urgence déployé par la Ville de Québec au cours des quatre derniers jours en raison du froid extrême.

La ressource, située dans le quartier Saint-Roch, avait été mis en place pour répondre aux débordements dans les refuges et les haltes-chaleur, du 1er au 4 février.

Au total, 66 personnes en situation de vulnérabilité s'y sont rendus.

La nuit la plus achalandée a été celle de vendredi, le 3 février, où 21 personnes ont recu de l'aide, selon la Ville de Québec.

Le centre de débordement a fermé ses portes dimanche matin.

Vers un centre permanent ?

Bien que plusieurs organismes communautaires estiment régulièrement frôler leur capacité d'accueil maximale, la Ville n’envisage pas de transformer sa ressource temporaire d’urgence en ressource permanente pour les gens en situation d’itinérance.

Si on constate qu'il manque de ressources d'accueil, il va falloir adresser ce problème-là différemment , soutient la membre du comité exécutif responsable du développement social et communautaire à la Ville de Québec, Marie-Pierre Boucher.

Elle admet toutefois que le nombre de fréquentations du lieu d’urgence est la preuve qu’on en avait vraiment besoin .

La conseillère municipale, Marie-Pierre Boucher. Photo : Radio-Canada

Selon la conseillère, c’est la capacité d’adaptation des organismes communautaires et la collaboration entre les intervenants et la Ville qui ont permis de ne laisser personne dehors ces derniers jours.

Des lieux d'accueil ont augmenté leurs capacité et ont changé leurs horaires pour mieux répondre à la demande. On a été capable de répondre parce qu’on a de bons contacts avec le réseau de la santé et le milieu communautaire. Ce que je retiens, c’est l’importance de se concerter , a indiqué la conseillère municipale du district de Louis-XIV.

Le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay, dit n'avoir recensé aucun incident au cours des derniers jours dans son établissement. Personne n'a été laissé de côté. Nous avions même quelques lits disponibles encore à la fin de la nuit (dimanche) , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe et de Pascale Lacombe