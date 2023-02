Des résidents du Pontiac privés de courant depuis au moins 24 heures

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 1100 clients d’Hydro-Québec étaient toujours touchés par des pannes en Outaouais.

Certains résidents rapportent également qu’ils n’étaient pas en mesure de passer des appels ni d’utiliser internet.

Les autorités municipales sont sur un pied d’alerte en raison du froid glacial des derniers jours. Elles invitent la population à garder un œil sur les personnes vulnérables.

Les résidents qui le désirent peuvent également aller se réchauffer, se doucher ou recharger leurs appareils électroniques au bureau municipal situé au 75, rue Notre Dame, à Chapeau. Du thé et du café sont à leur disposition.

La nuit dernière, la salle Saint-Joseph était également ouverte aux personnes qui souhaitaient y dormir.

Dans une mise à jour publiée hier soir sur les réseaux sociaux, les trois municipalités affirmaient qu’Hydro-Québec s’affairait à corriger la situation. Elles ont demandé de débrancher et de fermer tout électroménager ou appareil électrique, afin de ne pas surcharger le réseau.

Un système archaïque

Dans un message publié sur Facebook, le député de Pontiac André Fortin s’est dit inquiet pour les résidents vulnérables.

Hydro-Québec, ça ne peut plus attendre. Et après que l'urgence sera réglée, il est plus que temps, dans ce secteur, de mettre fin à l'archaïque système de retour d'électricité de l'Ontario. Nous ne l'accepterons plus , écrit-il.

