Augmentation du prix du lait à la ferme, entre déception et soulagement

Depuis le 1 er février, le prix du lait à la ferme a augmenté. Les fabricants de produits laitiers doivent maintenant payer 2,2 % de plus pour leur matière première. Cette décision de la Commission canadienne du lait a tout de même pour effet de donner un peu d'air aux producteurs laitiers déjà mis à mal par l'inflation.

Exploiter une ferme comme celle d'Yves Lamy à Yamachiche coûte de plus en plus cher : transport du lait, diesel pour opérer la machinerie et alimentation des vaches, tout a augmenté dans les derniers mois.

On ne peut pas absorber toute cette dépense supplémentaire là. Il faut réajuster le prix, sinon on va y passer , explique celui qui est également vice-président des Producteurs de lait de la Mauricie.

Yves Lamy est propriétaire de la ferme Jéméric, à Yamachiche, depuis 1992. Photo : Radio-Canada

Je suis content de la hausse que j'ai [...]. C'est sûr qu'on veut toujours avoir plus dans la vie. Je suis conscient aussi que les consommateurs ont de la difficulté à suivre. Je veux que le lait reste un produit compétitif sur le marché , ajoute le producteur.

Récentes augmentations du prix du lait à la ferme Récentes augmentations du prix du lait à la ferme Période Hausse Février 2023 2,2 % Septembre 2022 2,5 % Février 2022 8,4 %

C'est encore une bonne business, il faut s'adapter et toujours trouver des façons de produire plus économiques , confie-t-il.

Un impact modéré

Pour un deux litres de lait 2 %, vendu à 3,95 $, le producteur récupérait, jusqu'à tout dernièrement, 2,07 $, soit 52 % du prix de vente. Selon les Producteurs de lait du Québec, grâce à la dernière hausse, le producteur ira chercher 4 ¢ de plus.

Pour Yves Lamy et sa ferme, la hausse lui permettra d’augmenter son chiffre d’affaires annuel de 11 000 $. Avec cet argent, il n’a pas en tête de projets d'envergure. Il pourra se permettre d’augmenter le salaire de ses employés, mais sans plus.

Des conséquences pour les transformateurs

Mais si les producteurs laitiers saluent la bonification, un peu plus loin dans la chaîne, cette hausse fait mal. Les fabricants de produits laitiers, de la petite laiterie aux grands industriels, doivent payer plus pour la même quantité de lait qu'ils mettront en marché.

C'est automatique, pour nous c'est une augmentation du coût de notre matière première. Nous, on est obligé par réglementation de respecter cette augmentation-là , constate Charles Langlois, président-directeur général du Conseil des Industriels laitiers du Québec.

« Je pense que dans le contexte inflationniste qu'on a présentement, je pense qu'une augmentation de 2,2 %, c'est raisonnable. » — Une citation de Charles Langlois, président-directeur général du Conseil des Industriels laitiers du Québec

Les produits laitiers comme le fromage coûteront inévitablement plus cher en magasin. La fromagerie Victoria au Centre-du-Québec en constate les effets.

De plus en plus, le fromage devient un bien qui est dispendieux , se désole Marc-André Gosselin, président-directeur général de la Fromagerie Victoria.

La première succursale de la Fromagerie Victoria, à Victoriaville. Photo : Courtoisie : Fromagerie Victoria