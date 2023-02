Une famille ukrainienne à la recherche d’un logement à Rimouski

Alexandra Velitchenko et ses deux enfants Volodymyr, 16 ans, et Kateryna, 8 ans, arriveront le 9 février à Rimouski en provenance de l’Allemagne.

Les démarches administratives sont nombreuses pour immigrer au Québec. Le périple se complexifie davantage lorsque l’on décide de s’établir en région.

Mais la famille peut compter sur un petit comité citoyen qui les accompagne pour faciliter leur installation et leur intégration. Piloté par la ressortissante moldave Mary Ann Lotash qui vit à Rimouski depuis 10 ans, le comité se partage les tâches.

Depuis l’invasion russe en Ukraine, je me sentais mal. Je cherchais comment je pouvais aider , témoigne Mme Lotash. Elle a pris contact avec la famille ukrainienne il y a presque un an.

Sylvie Marier, native de Rimouski, s’est occupée d’acheter des vêtements d’hiver pour toute la famille. Ariel Wolf, Rimouskois d’origine ukrainienne, ira les chercher à Québec et les aidera à ouvrir un compte bancaire.

Mary Ann Lotash s’est également chargée d’acheter un billet d’avion pour les trois nouveaux arrivants. On s’imagine, un an en itinérance à vivre sur les sous qu’on avait mis de côté , souligne Sylvie Marier.

Seule ombre au tableau : alors que leur arrivée est imminente, aucun logement n’a été trouvé à Rimouski pour les héberger.

On aurait aimé avoir quelque chose à lui présenter à son arrivée, mais ce n’est pas possible pour l’instant. On connaît la pénurie de logements dans Rimouski , se désole Mme Marier.

De gauche à droite : Sylvie Marier, Mary Ann Lotash et Ariel Wolf Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le comité citoyen cherche à mettre la main sur un logement meublé d’au moins deux chambres, une denrée rare dans la crise qui sévit. On veut trouver un endroit où ils vont se sentir chez eux, pour enfin déposer leurs choses et faire les démarches appropriées , dit, pleine d’espoir, Sylvie Marier.

« La maman est très, très nerveuse. Je parle avec elle chaque jour. Pour elle, c’est chargé d’émotions. » — Une citation de Mary Ann Lotash, Rimouskoise d'origine moldave

Comme les Ukrainiens ne sont pas considérés comme des réfugiés, l’organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent n’a pas les moyens d’offrir à la famille qui fuit la guerre un logement temporaire.

En plus, on peut être un réfugié, mais pas nécessairement selon les réglementations en vigueur au Canada pour l’octroi d’une prise en charge de l’État , précise la directrice générale, Caroline Houle. Contrairement aux réfugiés, les Ukrainiens n’ont pas droit à leur arrivée à la résidence permanente ni à l’aide au logement, notamment.

« Les Ukrainiens ne tombent pas dans cette catégorie. » — Une citation de Caroline Houle, directrice générale d'Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent

Caroline Houle, directrice d'Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Ça complique les choses , juge Sylvie Marier. Elle déplore que le statut temporaire complique les démarches d’accueil. Selon elle, il faudrait quand même faciliter leur venue. Ça prend plus de service dans les premiers mois , réclame-t-elle.

Une fois arrivée en sol rimouskois, la famille ukrainienne pourra toutefois se tourner vers Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent pour obtenir de l’aide qui facilitera leur intégration.

L’organisme pourra l’accompagner dans des démarches administratives essentielles. La famille aura aussi accès à une friperie afin de récolter les premières nécessités gratuitement.

En attendant de trouver la perle rare, le Rimouskois et Ukrainien Ariel Wolf, aussi propriétaires de logements à Rimouski, lui prêtera un petit appartement à Mont-Joli.

Il précise toutefois que la situation n’est pas idéale comme les enfants sont inscrits à des écoles de Rimouski.