Avalanches : huit décès sur les pentes autrichiennes, dont cinq confirmés dimanche

Un Autrichien occupé au déneigement samedi matin a été retrouvé dans une zone d'avalanche après une opération de recherche dimanche et le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès , a rapporté la police du Tyrol dans un communiqué.

L'accident s'est produit alors que la victime âgée de 59 ans était au volant de son tracteur agricole. L'homme a été emporté dans la vallée de Debanttal, située non loin de la ville de Lienz, a précisé la police.

Un homme âgé de 62 ans, recherché depuis samedi puisqu'il n'était pas rentré d'une randonnée à ski dans la localité de Kaunerberg, a été retrouvé enseveli et n'a pu être réanimé par les secouristes, a mentionné un porte-parole de la police.

Deux randonneurs à ski âgés de 29 et 33 ans, dont un guide, emportés samedi matin alors qu'ils skiaient hors des pistes, ont été retrouvés morts dimanche à Sankt Anton am Arlberg, a également déclaré le porte-parole.

Enfin, un dernier décès a été confirmé à l' AFP par la police dimanche à Längenfeld, dans la vallée de l'Ötztal.

Les autorités n'ont pas voulu donner d'informations sur la nationalité des quatre dernières victimes.

Un week-end meurtrier en raison des avalanches

Ces cinq décès dans le Tyrol portent à huit le nombre total de morts enregistrées ce week-end dans l'ouest de l'Autriche en raison des avalanches.

Un Néo-Zélandais de 17 ans, un Allemand de 55 ans et un Chinois de 32 ans avaient déjà été retrouvés morts samedi.

Au Tyrol et dans la région voisine du Vorarlberg, les services d'alerte ont continué à décrire la situation comme dangereuse dimanche à cause du vent et des chutes de neige.

Dans ces deux régions prisées, les spécialistes des services d'alerte ont invité les amateurs de sports d'hiver à faire preuve de prudence.

Les skieurs sont toujours très nombreux en Autriche, malgré le niveau d'alerte élevé des risques d'avalanche. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / JOE KLAMAR

Niveau d'alerte élevé

Le niveau d'alerte de quatre sur une échelle de cinq n'a pas empêché de nombreux vacanciers de s'aventurer hors des pistes balisées, selon les autorités.

Trente avalanches ont été signalées samedi rien qu'au Tyrol, dont 11 dans lesquelles se sont retrouvées des personnes. Cette situation a donné lieu à de nombreuses interventions de sauvetage rendues périlleuses par les conditions météorologiques.

Les vacances scolaires de février ont commencé à Vienne et les stations ont fait le plein de clients, après un début de saison morose, marqué par l'absence de neige en basse et moyenne altitudes.

Ces dernières années, en Autriche, destination phare des sports d'hiver, les coulées de neige ont fait en moyenne une vingtaine de morts annuellement.