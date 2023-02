Cérémonies pour deux femmes du comté de Renfrew, tuées à quelques semaines d’intervalle

Deux femmes du comté Renfrew, tuées à quelques semaines d’intervalle, ont été honorées samedi, lors de cérémonies distinctes. Pour plusieurs, les meurtres de Lisa Sharpe et de Sommer Boudreau sont un rappel de « l’épidémie » de violence conjugale.

La famille et les amis de Sommer Boudreau se sont rassemblés à la Légion royale canadienne de Petawawa, en Ontario.

Le 11 décembre dernier, la police a retrouvé le corps de la mère de 39 ans dans un duplex de Deep River. Un homme de 41 ans, Adam Rossi, a depuis été accusé de meurtre au second degré.

Dans un complexe funéraire de Pembroke, à une quinzaine de kilomètres plus loin, ce sont les proches de Lisa Sharpe qui étaient rassemblés pour lui rendre un dernier hommage.

Le corps de la femme de 48 ans a été retrouvé le 25 janvier, dans sa résidence d'Eganville. Le fils de 18 ans de la victime, Trey Gagnon, a été accusé de meurtre au second degré.

Les proches de Lisa Sharpe lui ont rendu un dernier hommage samedi, à Prembroke. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Olivia Picard a rencontré Sommer Boudreau en 2021, alors que leurs enfants jouaient ensemble dans un parc de Deep River.

Mme Picard se souvient d’elle comme d’une femme de caractère , qui aimait faire la cuisine et qui envisageait de se lancer en affaires.

Elle était une force de la nature , ajoute-t-elle.

Pour Mme Picard, ces deux cérémonies le même jour, dans le même comté, sont le rappel d’un mal plus grand.

Les femmes ne devraient pas être traitées de cette façon par les hommes, point final , croit-elle. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes. Et en ce moment, on a l'impression que les hommes essaient de nous faire taire.

Une mort terriblement injuste

Lisa Sharpe a été éducatrice dans la même garderie pendant 25 ans.

Pour tous ceux qui se demandent où est Lisa, en particulier les tout-petits, écoutez la chanson Somewhere Over the Rainbow. C'est là qu'elle se trouve maintenant , peut-on lire dans sa rubrique nécrologique.

Peter Emon, préfet du comté de Renfrew Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Le préfet du comté de Renfrew, Peter Emon, avait quelques amis en commun avec la victime. Il juge la mort de Lisa Sharpe terriblement injuste .

M. Emon était présent lors de la dernière journée de l’enquête publique du coroner sur les meurtres de trois femmes des environs de Wilno, dans le comté de Renfrew, survenus en 2015.

Il a entendu les 86 recommandations du jury pour prévenir des morts similaires. La principale était adressée au gouvernement de l’Ontario, afin qu’il reconnaisse la violence entre partenaires intimes comme une épidémie. C’est ce qu’a fait le comté voisin de Lanark, ainsi que la communauté de Mississippi Mills.

Une vigile a été organisée en décembre dernier, à Deep River, après la mort de Sommer Boudreau. Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

M. Emon affirme que le comté de Renfrew prévoit faire de même ce printemps, mais il souhaite d'abord faire le bilan des services locaux d'aide aux victimes de violence conjugale.

Mon but n’est pas d’adopter une motion pour que ça me fasse sentir bien pendant 15 minutes.

Avec les informations de Guy Quenneville, CBC News.