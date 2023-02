Des touristes en plein cœur de l’hiver fermontois grâce à des sorties guidées

Découvrir la faune et la flore fermontoise avec des amoureux de la nature, c’est ce que propose l’entreprise Aventure 52 e parallèle depuis plus d’un an. Les fondatrices peuvent aujourd’hui constater que leur projet attire des touristes en plein cœur de l’hiver.

Créée en avril 2021, la jeune entreprise propose des sorties touristiques guidées et personnalisées à Fermont en hiver.

Œuvrant dans le domaine touristique bien avant de lancer leur entreprise, les fondatrices d’Aventure 52e parallèle, Myriam Desjardin-Malenfant et Marilou Morin-Lévesque, ont constaté l’absence de ce genre d’activité hivernale à Fermont. Celles-ci affirment que leurs connaissances du territoire a été un plus afin de mettre sur pied ce projet.

Myriam Desjardins-Malenfant et Marilou Morin Lévesque espèrent transmettre leur amour de la région aux touristes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Le besoin était vraiment là. Le petit ingrédient magique à notre réussite c’est que Myriam et moi, nous sommes des passionnés d’activités de plein air. On aime ça beau temps, mauvais temps et c'est ce qu’on veut transmettre , partage Marilou Morin-Lévesque.

Une recette gagnante

Aventure 52e parallèle propose deux types de catégorie d’expédition : la ville ou la nature. Le contenu des tournées proposées varie selon les envies et les besoins des visiteurs. On a toujours une base pour réaliser les sorties, mais on s’informe toujours auprès des personnes pour savoir ce qu’elles aiment, leur condition physique ainsi que leurs disponibilités , souligne Myriam Desjardin-Malenfant.

Elle ajoute que ce type de sortie touristique est grandement appréciée de la clientèle.

Les fondatrices s’entendent pour dire que bien que le tourisme soit moins actif pendant l’hiver à Fermont, les choses vont tout de même très bien. Elles précisent qu’elles réussissent à attirer des gens de l’extérieur.

Ce sont beaucoup de personnes retraitées et qui ne sont pas pressées, qui ont vu nos affiches et qui nous contactent , explique Mme Desjardin-Malenfant.

D’autres personnes souhaitent également à participer à ce genre d’aventure. Des personnalités auront l’occasion de découvrir Fermont cet hiver grâce à l’entreprise, dont la journaliste de tourisme de plein air et auteure pour les Guides de voyage Ulysse, Anne Pélouas, ainsi que l'influenceuse passionnée d’aventures et ambassadrice de Tourisme Québec, Jeanne MAP.