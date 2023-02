Un ténor de l’opposition iranienne réclame un changement fondamental du système

« L'Iran et les Iraniens ont besoin et sont prêts pour un changement fondamental, dont les grandes lignes sont tracées par le mouvement pur Femmes-Vie-Liberté. » — Une citation de Mir Hossein Moussavi, l'un des principaux opposants en Iran, dans un communiqué

Il fait ainsi allusion au principal slogan scandé lors des manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été arrêtée par la police des moeurs, qui l'accusait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.

Pour l'opposant, ce mouvement de contestation est intervenu dans un contexte de crises interdépendantes qui sont économique, environnementale, sociale, de légitimité, culturelle et médiatique .

Mir Hossein Moussavi propose que soit organisé un référendum libre et juste sur la nécessité ou non de rédiger une nouvelle constitution , car la structure actuelle du système est insoutenable .

Des protestations de longue date

Candidat malheureux à la présidentielle de 2009, M. Moussavi avait pris la tête de la contestation contre la réélection du président sortant Mahmoud Ahmadinejad, en dénonçant des fraudes massives.

Aujourd'hui âgé de 80 ans, il est depuis 12 ans en résidence surveillée à Téhéran avec son épouse, Zahra Rahnavard, mais sans avoir été inculpé.

Proche confident du père fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhollah Khomeiny, M. Moussavi a occupé le poste de premier ministre de 1981 à 1989.

Comme lors de la Révolution du peuple en 1979 , la population a droit à des révisions fondamentales afin [...] d'ouvrir la voie à la liberté, à la justice, à la démocratie et au développement de l'Iran , ajoute-t-il dans son communiqué.

« Le refus des dirigeants de faire le moindre pas vers la réalisation des droits des citoyens définis dans la constitution actuelle [...] a découragé la société de mener une réforme dans le cadre de la structure existante. » — Une citation de Mir Hossein Moussavi, ancien premier ministre iranien

Amnistie de nombreux condamnés

L'Iran va gracier ou commuer les peines d'emprisonnement d'un nombre important de condamnés, dont certains arrêtés lors des récentes manifestations, à l'occasion d'une fête nationale, selon un communiqué publié dimanche.

Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a accepté de gracier et de réduire la peine d'un nombre important d'accusés en lien avec des incidents récents ou ayant été condamnés dans d'autres affaires, dit le communiqué publié sur le site de M. Khamenei.

Le communiqué ne précise pas le nombre des personnes concernées par cette mesure annoncée à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire du peuple lors de la révolution en février 1979. Des dizaines de milliers de détenus sont susceptibles d'en bénéficier, selon des médias.

L'ayatollah Khamenei accorde régulièrement des grâces collectives lors des grandes fêtes religieuses ou nationales, en accord avec la justice.

Sont exclus de l'amnistie les accusés d'espionnage, de meurtres et de blessures intentionnelles, de destruction et d'incendies contre des installations gouvernementales, militaires et publiques , selon le communiqué.

De son côté, l'autorité judiciaire a annoncé sur son site Mizan Online que les personnes arrêtées relativement au mouvement de contestation ne seront relâchées que si elles signent une déclaration de remords et un engagement écrit de ne pas répéter un crime intentionnel similaire .

Une journaliste arrêtée, un autre condamné

Par ailleurs, la cheffe du service société du quotidien Ham Mihan, Elnaz Mohammadi, a été arrêtée dimanche à Téhéran après sa convocation , a annoncé le journal réformateur Shargh sur son site, sans plus de précisions.

Elle est la soeur de la journaliste de Ham Mihan Elaheh Mohammadi, détenue depuis septembre dans la prison d'Evine, à Téhéran.

La cheffe du service société du journal iranien Ham Mihan, Elnaz Mohammadi, a été arrêtée, tandis que le journaliste Hossein Yazdi a été condamné à un an de prison. Photo : afp via getty images / ATTA KENARE

En novembre, l'autorité judiciaire a inculpé Elaheh Mohammadi de propagande contre le système et de complot contre la sécurité nationale pour avoir couvert l'affaire Mahsa Amini.

La justice a en outre condamné à un an de prison le journaliste Hossein Yazdi, incarcéré depuis le 5 décembre à Ispahan, a mentionné Shargh.

M. Yazdi était le directeur du site d'actualité politique Mobin 24, basé dans cette ville.

L'Association des journalistes de Téhéran a souligné début janvier que plus de 30 journalistes iraniens étaient toujours incarcérés en lien avec les manifestations.