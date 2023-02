Des propriétaires de la Nouvelle-Écosse accusés de contourner le plafond des loyers

Quand Reese Johnston a emménagé dans son appartement de la rue Morris à Halifax l’année dernière, il pensait y vivre pour les années à venir.

Mais ce que lui et ses colocataires ne réalisaient pas, c'est qu’ils avaient signé un bail à durée déterminée allant jusqu’en avril et donc qui ne renouvelle pas automatiquement.

Pour renouveler leur bail, le propriétaire souhaitait augmenter leur loyer de 25 %, le fixant à 850 dollars par chambre contre 675 dollars par le passé.

Reese Johnston qui travaille au salaire minimum ne pouvait pas se permettre cette augmentation.

Lorsqu’il a rappelé à son propriétaire qu'il y avait une limite de 2 % sur les augmentations de loyer dans la province, son propriétaire a tout simplement trouvé de nouveaux locataires.

Maintenant, il tente tant bien que mal de se trouver un nouvel appartement. Les jeunes adultes ont besoin de logements à prix raisonnable. On ne peut pas se permettre de payer ces prix et on n'arrive pas à trouver des loyers proches de ce qu’on payait ici , souligne le jeune homme. On pensait que la loi nous protégerait , déplore Reese Johnston.

Une pratique qui se répand

Le service d'aide juridique de l'Université Dalhousie estime que l'utilisation des baux à durée déterminée pour contourner la loi sur les augmentations de loyer est de plus en plus répandue.

Je crois que les propriétaires ont trouvé une façon d'avoir ce qu'ils veulent. Je comprends qu'ils ont des dépenses qui augmentent, mais j'estime qu'ils utilisent ces baux à mauvais escient. , explique Joanne Hussey, une travailleuse communautaire au service d’aide juridique de l’Université Dalhousie.

Joanne Hussey est une travailleuse juridique communautaire au service d'aide juridique de Dalhousie. Photo : Radio-Canada / Dave Laughlin

La province explique ne pas tenir de statistiques concernant le nombre et le type de baux. Mais selon Joanne Hussey, tous les cas qu’ils ont vu récemment dans son service sont des baux à durée déterminée.

Les plus touchés sont les étudiants à faible revenu, les retraités, les nouveaux arrivants ou les personnes bénéficiant d'une aide au revenu.

C'est vraiment effrayant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Notre taux d'inoccupation des logements est toujours à 1 %. Et pour les personnes qui cherchent des locations abordables, le taux d'inoccupation est de 0,6 %. Nous avons donc beaucoup de concurrence pour ces logements locatifs très abordables, et il n'y en a tout simplement pas assez dans la ville.

Colton LeBlanc, le ministre des Services internes de la Nouvelle-Écosse, déplore les contournements du plafond sur les loyers. (Photo d'archives) Photo : CBC / Robert Short

D’après elle, la solution serait de mettre en place un plafond sur les loyers qui serait lié à l'indice des prix à la consommation et qui dicterait des augmentations de loyer appropriées en fonction de l’inflation.

Le ministre responsable de la réglementation, Colton LeBlanc, se dit frustré par la situation et affirme que son ministère va de l'avant avec une modernisation de la législation sur les locations résidentielles. Lors de cet exercice, il ajoute qu'on se penchera sur la question des baux à durée déterminée