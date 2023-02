Consultations sur la crise du logement : parlera-t-on le même langage?

La ministre responsable du Logement, Jill Green, tiendra un atelier virtuel en février et un sommet sur le logement en mai.

André Malenfant, président de l'Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick, attribue en partie l’existence de cet exercice à l’intervention du regroupement qu’il représente.

C'est une idée conjointe entre la ministre du Logement du Nouveau-Brunswick, Jill Green, et des membres de la direction de l'Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick , a expliqué M. Malenfant lors d’une entrevue, samedi.

On s'est rencontrés pour discuter des problèmes qui existent au niveau du logement, ici au Nouveau-Brunswick. Puis on s'est entendus qu'une plus grande collaboration entre les différents joueurs, les différents intervenants de la province serait une idée utile, une idée favorable, pour développer une statégie provinciale pour trouver une solution aux problèmes qui existent en ce moment , dit André Malenfant.

La province indique que les principaux intervenants du secteur du logement seront invités à participer à ces consultations.

Hier, quand j'ai vu ça, c'était une surprise. On n'a pas été consultés. Personne ne nous a invités , a cependant mentionné Matthew Hayes, le porte-parole de la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick, en entrevue samedi.

On a été consultés à quelques reprises par d'autres ministres , précise-t-il. On n'a pas eu l'occasion de parler encore avec Jill Green, en dépit du fait qu'on a demandé une réunion avec elle à la fin de l'année dernière.

On espère qu'on sera capables de parler avec elle. Elle a raison qu'il y a des facteurs complexes au problème du logement , déclare-t-il. Nous, on a des réponses.

Le secteur privé a grandement bénéficié de l'inflation immobilière des dernières années, et ça inclut le secteur locatif , rappelle M. Hayes.

André Malenfant, de l’association des agents immobiliers, dit que c’est le gouvernement qui s’occupe de la logistique autour des rencontres, mais il s'attend à ce qu'il y ait des organismes communautaires et des groupes communautaires de développement présents autour de la table. On essaie de joindre le plus de gens impliqués possible , déclare-t-il.

L’exercice, a dit M. Malenfant samedi, servira à définir les ou les problèmes dans leur ensemble et ensuite à travailler vers une stratégie, travailler vers des solutions pour gérer, régler ces difficultés ou ces problèmes à court et à long terme.

Question de définitions

Même avant le début de la pandémie on voyait une diminution de l'inventaire des biens qui étaient en vente et une augmentation visible, claire et précise, de la demande , souligne André Malenfant.

C'est un problème qui existe au Nouveau-Brunswick, mais c'est aussi un problème d'ampleur nationale. Le manque de logements, le manque de biens qui sont en vente. L'inventaire qui est historiquement bas et la demande qui est à la hausse. L'offre et la demande est en jeu. Quand ces choses-là se produisent, on voit l'augmentation des prix, c'est sûr , dit M. Malenfant.

La Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick compte bien participer aux discussions et entend offrir sa définition de la crise qui accable les locataires.

Ce qui fait défaut n’est en réalité pas l’offre de logement, affirme le porte-parole Matthew Hayes, mais l’offre de logements à un coût que les citoyens peuvent se permettre.

Tous les paliers de gouvernements sont en train de traiter cette crise comme étant un défaut de l'offre, tandis que c'est un défaut de l'offre d'unités qui sont abordables , a-t-il dit.

Le secteur privé, et donc l'association des agents immobiliers, on n'est pas entrain de les critiquer , déclare Matthew Hayes. Le secteur privé a ses intérêts et puis le public a un autre intérêt. On veut s'assurer que la voix des locataires est incluse dans ce que le gouvernement va faire.

Le président de l’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick a dit souhaiter des ententes de collaboration avec le secteur privé et augmenter l'accès aux propriétés qui sont abordables .

La communication et la collaboration vont vraiment être importantes , dit André Malenfant.

D’après le reportage d’Océane Doucet