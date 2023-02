Double défi des deux Mario : la fondation défend sa décision de tenir l’événement

Une femme de 28 ans qui lutte contre le cancer fait partie des deux personnes évacuées. Elle présentait des signes d'hypothermie. Les participants ont marché vendredi en bordure de la pointe Taillon sur le lac Saint-Jean afin de se protéger du vent.

Le directeur général de la Fondation sur la pointe des pieds, Jean-Charles Fortin, estime qu’il n'y avait pas lieu d'annuler le Double défi des deux Mario même si la température frôlait les - 50 avec le refroidissement éolien.

Il souligne que le trajet initial a été déplacé et raccourci. Un chalet d'accueil se trouvait à quelques kilomètres au besoin.

« C’est certain que ça aurait été beaucoup plus simple de tout annuler. Mais on avait des participants qui avaient envie de l’essayer. On avait une équipe qui est vraiment solide, qui est vraiment ferrée. Ça fait 24 traversées qu’on fait. [...] D’un commun d’accord, il a été décidé de l’essayer. Pas d’essayer le plan original de la traversée intégrale du lac. Ça, ça aurait été vraiment irresponsable. » — Une citation de Jean-Charles Fortin, président de la Fondation sur la pointe des pieds

Il mentionne également que des encadreurs qui participent à l’événement ont une expérience d’expéditions en montagne ou au pôle Nord.

Le Double défi des deux Mario propose chaque année une traversée à ski ou en raquettes du lac Saint-Jean en trois jours afin d’amasser des fonds pour la Fondation pour la pointe des pieds. L’organisme organise des aventures thérapeutiques pour les jeunes atteints de cancer.

La participante atteinte du cancer qui a dû abandonner vendredi a choisi de retourner sur les glaces samedi. Il s’agissait d’une façon pour Maude Trottier de livrer un message d'espoir aux jeunes qui combattent la maladie.

C’est un peu ça la vie avec le cancer, aussi. Des fois, on a envie d’abandonner, mais on ne peut pas. On n’a pas le choix de continuer, même quand on trouve ça difficile , a-t-elle soutenu.

Le Double défi des deux Mario s'est amorcé vendredi. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Recommandations d’Environnement Canada

Environnement Canada recommande de son côté d'éviter les activités à l'extérieur dès que le refroidissement éolien atteint - 38. Le météorologue Dominic Martel invite cependant les personnes qui souhaitent malgré tout sortir à bien s'habiller.

On peut aller dehors, mais plus le ressenti descend, plus le refroidissement se fait de façon accélérée , a-t-il précisé.

Les participants qui ont pris le départ vendredi doivent feront leur arrivée au parc national de la Pointe-Taillon dimanche en fin d'avant-midi, alors que le temps doit être plus clément.

D’après un reportage de Mélissa Paradis