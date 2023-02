Hébergement d’urgence au Québec : « Les villes sont à bout de souffle »

En raison des températures polaires, le nombre de personnes vulnérables à la recherche d’un toit et d’un peu de chaleur explose ce week-end au Québec. Face à la demande, les dispositifs d’hébergement d’urgence restent sous-dimensionnés, déplore Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec et ancien PDG de Centraide.

Le contexte dans les grandes villes est le même qu’ailleurs quand le froid glacial enveloppe le pays. Dans ces épisodes-là, les villes et les groupes communautaires font des efforts considérables , résume le maire de Québec en entrevue à l’émission Les faits d’abord diffusée sur ICI Première.

Reste que ces actions ne sont pas coordonnées par le gouvernement provincial, explique M. Marchand, et elles demeurent plutôt le fait de chaque municipalité.

Selon lui, il faudrait clarifier le rôle des villes québécoises dans la gestion de l’itinérance quand l’hiver sévit, car les villes sont à bout de souffle, souligne celui qui est aussi à la tête d'un nouveau comité municipal chargé de s'attaquer à l'itinérance dans la province.

Au lieu de mettre un pansement temporaire, on doit se mettre en mode solution avec les gouvernements et tous les acteurs concernés, et s’inspirer des meilleures pratiques pour mieux prévenir et réduire l’itinérance , a fait valoir M. Marchand à l'issue de la première réunion du comité municipal sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) , en janvier.

Une étude à venir doit permettre de chiffrer les coûts assumés par les municipalités québécoises en lien avec l’itinérance.

Demande en croissance

Dans la région d’Ottawa-Gatineau, des personnes itinérantes sont contraintes de dormir dans la rue, les refuges étant remplis à leur pleine capacité.

Preuve qu’il existe bel et bien un manque de ressources , dénonce Bruno Marchand en relayant la demande de la mairesse de Gatineau, France Bélisle, de trouver des solutions pérennes à un enjeu social seulement remis en lumière au gré des saisons.

Pour se réchauffer, certaines personnes en situation d’itinérance se réfugient par exemple dans les cages d'escaliers. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Pourtant, certaines villes parviennent néanmoins à se mobiliser en urgence. Avant même l'épisode annoncé de froid extrême, Montréal a ouvert deux sites d'hébergement supplémentaire. Les places créées temporairement s'ajoutent aux 1600 déjà disponibles sur l'ensemble du territoire de la métropole.

La Ville de Québec, elle aussi, a ouvert un autre refuge de dernier recours jusqu'à dimanche. Il accueille les personnes sans logis n'ayant pas trouvé de place dans les structures déployées.

S’il n’existe pas encore de recensement sur le nombre de sans-abri au Québec, une perception générale conclut à une forte augmentation depuis la pandémie. L’impact de nouvelles drogues de plus en plus nocives, la fragilité mentale aggravée en maladie…

« La situation est différente d’il y a trois ou quatre ans. » — Une citation de Bruno Marchand, président du comité municipal sur l'itinérance de l'Union des municipalités du Québec

C'est aussi ce que constate Stéphane Grenier, le président de La Piaule à Val-d'Or, un lieu d'hébergement pour itinérants en Abitibi. Avec les années, le nombre de personnes autochtones itinérantes en ville augmente, mais il faut savoir que la démographie des communautés autochtones est aussi croissante , soulève M. Grenier, qui associe l'itinérance actuelle à la crise du logement abordable à Val-d'Or.

Le Québec a connu des records de froid avec des températures oscillant entre -38°C et -55°C au Québec. Photo : Radio-Canada

À Montréal, une brigade du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) patrouille à la rencontre de celles et ceux qui passent la nuit et la journée dans les courants d’air glacés.

Dans les couloirs du métro, sous des tentes, ou abrités dans les recoins de la ville, ils sont approchés par l'Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) qui s'assure de leur sécurité.

L'objectif, c'est de les aider, de les rediriger vers les ressources appropriées, mais pas forcément de leur faire quitter le métro, car il y a une zone de tolérance , explique un porte-parole du SPVM à Radio-Canada.

Sans solution fixe

Ces dernières heures, CAP St-Barnabé, un organisme communautaire qui appuie la population d'Hochelaga-Maisonneuve dans la lutte contre la pauvreté à Montréal, fonctionne lui aussi à plein régime. Sa directrice générale par intérim, Michelle Patenaude, gère 350 places d'hébergement en urgence.

On est ouverts 24 h sur 24, explique-t-elle en entrevue. Il y a des visages qu’on n'avait pas vus depuis longtemps, qui sont venus trouver confort et réconfort .

Selon ses observations, il manque des ressources adaptées à Montréal, c'est-à-dire un accès à des soins de santé pour les populations vulnérables, un accompagnement contre les dépendances, ou encore une offre spécifique pour les familles à la rue, énonce-t-elle.

« En ce moment, on voit surtout des personnes plus âgées, en nouvelle situation d’itinérance, [qui] se retrouvent seules avec de gros problème de santé, de démence [...] en haut de 70 ans, ce qu’on voyait moins auparavant. » — Une citation de Michelle Patenaude, directrice générale par intérim de CAP St-Barnabé

Le nombre de personnes préférant dormir dehors plutôt que dans un dortoir, même par froid polaire, illustre bien le manque de ressources adéquates, relève-t-elle.

Notre défi, c'est de convaincre les personnes qui n’ont pas forcément envie de dormir dans un dortoir , abonde Émilie Fortier, directrice des services d'urgence de la Mission Old Brewery, à Montréal.

La surcapacité du lieu ne lui facilite pas tâche. La halte-chaleur accueille environ 80 personnes pour 55 places. On est passés à 140 usagers dans la nuit , partage-t-elle.

Avec le froid, la fatigue, son organisme s'attend à un afflux de visiteurs dans les prochaines heures, à la nuit tombée. Il n’y a personne à qui l'on va refuser une place ce soir , rassure-t-elle.

« Si on est inquiet pour quelqu’un, il ne faut pas hésiter à appeler les urgences. » — Une citation de Émilie Fortier, directrice des services d'urgence de la Mission Old Brewery

Faudrait-il laisser le métro ouvert pour permettre aux plus démunis de s'y réfugier? Il y a des enjeux de sécurité, d’hygiène, je comprends la Société de transport de Montréal d’être récalcitrante, mais à un moment, c’est une question de survie , répond Mme Fortier.

Une récente décision d’un tribunal ontarien pourrait créer un précédent et faire pression sur les villes pour qu’elles offrent de meilleurs logements aux sans-abri, selon des experts. Un juge de Kitchener a statué qu’il y avait un droit constitutionnel à se protéger pour pouvoir vivre dehors quand il n’y a pas d’endroit accessible et disponible à l’intérieur.