Les refuges pour les sans-abri sollicités dans la région avec le froid extrême

Le froid extrême qui a touché le Saguenay-Lac-Saint-Jean vendredi et samedi a amené les personnes en situation d'itinérance à fréquenter davantage les refuges. Les ressources qui les aident se sont adaptées, mais le défi demeure d'éviter les conflits entre les bénéficiaires.

Le mercure indiquait -26 degrés Celsius à Saguenay samedi en début d’après-midi et un refroidissement éolien de -39.

Pour se réchauffer, certaines personnes en situation d’itinérance se réfugient dans les cages d'escaliers ou encore près des bouches de ventilation. Un camp de fortune a par exemple été installé près de l’hôtel de ville de Saguenay.

D’autres se tournent vers la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Les conflits sont plus fréquents, selon l’intervenant Yves Langevin.

Ce qui change, c'est qu'ils sont en dedans. Ils vont dîner à la Soupe populaire, mais ils vont revenir ici se réchauffer [...] C'est sûr qu'il y a plus de frustration, il y a plus de monde en dedans. Les gens ont de la misère à se gérer , constate-t-il.

Des bénéficiaires rencontrés ont dit constater plus de tensions.

Oui, c'est normal, on ne peut pas sortir, a partagé l’un d’entre eux. Il y en a qui sortent de prison ou qui aiment ça habiter dans un endroit plus personnel.

On sent comme collés ici, a laissé tomber un autre usager. On parle de déménagement, j'ai bien hâte de voir ça.

Rappelons que la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi doit déménager dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Le déménagement ne se fera pas avant l’été, a indiqué en janvier le nouveau directeur général.

Pour se réchauffer, certaines personnes en situation d’itinérance se réfugient par exemple dans les cages d'escaliers. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Alma : une ressource temporaire sollicitée

Du côté d'Alma, le centre temporaire de rétablissement, dont l'organisme Le Renfort est partenaire, apporte un peu de chaleur aux personnes en situation d'itinérance.

Le refuge temporaire a été ouvert le 23 décembre et devait l’être jusqu’au 31 janvier. Le Renfort a cependant maintenu l’ouverture de la ressource.

En prévision des grands froids, qu’ils annonçaient cette fin de semaine, on a prolongé les heures d’ouverture, donc, on est ouverts 24 heures sur 7 depuis jeudi , indique la directrice générale du centre, Andréa Simard.

Le Renfort est un organisme œuvrant en matière de prévention, d'aide et de soutien en santé mentale dans le secteur Lac-Saint-Jean-Est. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Le Renfort souhaite poursuivre les activités du refuge pour le reste de l’hiver et aimerait qu’une ressource permanente voie le jour.

On est encore à rattacher certaines sommes pour poursuivre, au moins là, pour la période hivernale, a indiqué Mme Simard. On aimerait aussi que quelque chose de permanent soit installé pour les personnes en situation d’itinérance, parce que ce n'est pas un phénomène qui va s’en aller, mais c’est plutôt un phénomène en croissance.

D’après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque