Insultes homophobes contre un couple à la sortie du SkyTrain à Vancouver : un homme arrêté

Jamie Pine et son compagnon sortaient de la station Burrard du SkyTrain, dimanche, à Vancouver, lorsqu’un homme les a suivis et a proféré des insultes homophobes. La police de Vancouver a annoncé que cet homme, originaire de Chilliwack et âgé de 34 ans, s’est rendu à la police jeudi.

Avertissement : ce texte contient des informations qui pourraient choquer.

L'homme a été arrêté pour son rôle dans ce crime présumé à la station Burrard et pour une infraction avec des armes à feu, sans lien avec cet incident. Il a été relâché en attendant une comparution devant la cour le 29 mars. Les accusations n’ayant pas été portées, l’homme n'est pas identifié par la police.

Jamie Pine, 27 ans, explique que ce soir-là son compagnon lui a conseillé de courir, l’homme les ayant déjà mis mal à l’aise dans le SkyTrain. Jamie Pine a néanmoins filmé une partie de l’incident et a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement de l’homme et montrer à ceux qui ont déjà vécu cela qu’ils ne sont pas seuls.

Une vidéo montre une agression homophobe envers un couple de jeunes hommes à la sortie du SkyTrain à Vancouver.

En ligne, si certains ont apporté leur soutien à Jamie Pine et son compagnon, d’autres ont fait preuve de négativité. Le jeune couple se dit chanceux d'avoir échappé à une agression physique et que l'homme n’avait pas d’arme.

Jamie Pine assure cependant que Vancouver est une ville progressiste et que c’est la première fois qu’il fait face à ce type de haine depuis qu’il a déménagé de la Grande-Bretagne il y a trois ans. Je me sentais vraiment en sécurité [...] et maintenant je ne sais pas si je me sens toujours en sécurité dans le SkyTrain.

Un porte-parole de la police de Vancouver dit ne pas pouvoir donner de statistiques sur les crimes haineux homophobes, mais que l'enquête est en cours sur cet incident.

Michael Robach, qui travaille pour le centre de ressources Qmunity à Vancouver, explique qu’il lui a été difficile de regarder la vidéo, car de nombreuses personnes LGBTQ2S+ ont vécu des expériences similaires et que cela fait ressortir des traumatismes.

Les deux jeunes hommes ont été victime d'un incident à caractère homophobe à la sortie d'une station de SkyTrain de Vancouver. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / John Robertson

Il dit avoir constaté une augmentation nette de la haine en ligne, à la fois en Colombie-Britannique et au Canada ces dernières années. De juin, à septembre, Qmunity a vu une augmentation de la demande pour ses services en santé mentale de 23 %, la hausse la plus importante en trois ans.

Les personnes derrière un clavier ont l'impression qu'elles peuvent dire n'importe quoi à n'importe qui sans aucune conséquence [...] La réalité, c'est que lorsque vous lisez des commentaires haineux, cela valide des insécurités que vous avez déjà dans votre esprit.

Michael Robach aimerait voir des changements de politiques pour créer des structures de soutien qui permettraient à toutes et tous de se sentir en sécurité. En dépit de cette montée de la rhétorique anti- LGBTQ , il y a de la place ici pour notre communauté [...] Il y a tellement de choses à célébrer ici.

Avec les informations de Josh Grant