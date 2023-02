Un premier char Leopard canadien en route pour l’Ukraine

La ministre Anita Anand en a fait l'annonce sur Twitter samedi. Les quatre chars prévus sont envoyés à raison d'un vol à la fois.

Le Canada est solidaire avec l'Ukraine et nous continuerons à fournir aux forces armées ukrainiennes l'équipement dont elles ont besoin pour gagner , a ajouté la ministre.

C'est le 26 janvier dernier que la ministre a annoncé l'apport de quatre chars d'assaut lourds Leopard 2 à la guerre défensive que mène l'Ukraine contre la Russie depuis près d'un an.

L'apport canadien s'inscrit dans le cadre d'un effort des membres de l'OTAN pour renforcer les lignes ukrainiennes en prévision d'une offensive russe d'envergure au printemps.

La ministre de la Défense n'a pas exclu l'envoi d'autres chars par la suite.

Les Forces armées canadiennes disposent actuellement de 112 chars Leopard 2, déclinés en un certain nombre de variantes. Parmi ces chars, 82 sont conçus pour le combat et 30 sont utilisés à des fins d'ingénierie et de récupération de véhicules en panne.