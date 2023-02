Lisa LeBlanc inaugure la salle Lisa LeBlanc à Rogersville

J’suis pas morte, pis y’a une salle qui est nommée après moi! C'est incroyable. C'est weird. Pis magnifique , a-t-elle dit vendredi lors d’une entrevue avant le concert.

Même s’il y a un moment qu’elle savait que l’endroit porterait son nom, elle trouvait toujours la situation surréelle , d’autant plus que la salle de spectacle est attachée à l’école qu’elle a fréquentée. Oui, l'école a été rénovée, mais ça reste quand même la même bâtisse que j'ai grandi dedans , s’exclame-t-elle.

Lisa LeBlanc a fait monter sur scène sa mère Diane vendredi soir pour le concert d'inauguration de la salle de Rogersville qui porte désormais son nom. Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

J'avais entendu qu'ils avaient eu l'argent pour la salle, j'étais vraiment contente , mentionne-t-elle. Ça fait quasiment 20 ans qu'ils travaillent pour avoir cette salle.

La salle de spectacles qui peut accueillir jusqu'à 400 personnes est facile à adapter pour différents types d'événements et de publics, remarque-t-elle. C'est state et the art [...] Je pense que c'est comme une des salles les plus bien équipées du Nouveau-Brunswick en ce moment.

« Toutes les générations qui peuvent profiter de ça, dans une communauté petite comme Rogersville, c’est important. On va voir ce qui va découler de ça, je pense que ça va être un impact direct sur la qualité de vie du monde, ici. » — Une citation de Lisa LeBlanc

Lisa LeBlanc arrêtait sa tournée Chiac Disco à Rogersville pour fêter l'inauguration de la salle à son nom. Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

Le tout Rogersville s’était déplacé pour la grande soirée, vendredi, et les bons mots pleuvaient, tant pour Lisa LeBlanc que pour le nouveau lieu de rassemblement.

Je savais qu'elle était bonne, mais le spectacle, ça fait un autre effet , a dit Rose-Ella Lavoie, qui voyait Lisa LeBlanc pour la première fois.

Lisa LeBlanc a inauguré vendredi à Rogersville la salle à son nom par un concert de sa tournée Chiac Disco. Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

Je suis assez contente qu'une de mes élèves soit rendue si loin. C'est tout un honneur qu'une Acadienne soit rendue si loin , a dit Gisèle Richard, une enseignante à la retraite qui a enseigné à Lisa LeBlanc.

Normand Arseneault ne s’étonnait plus de cet autre honneur pour la musicienne, qui a fait du chemin depuis qu’il lui a enseigné la guitare à l’école secondaire. On aurait aimé faire une carrière nous autres aussi, mais on le vit à travers de Lisa , a-t-il dit.

Elle est connue à travers le monde et on est tellement fiers d'elle , renchérit Denise Arseneault.

Normand Arseneault et Denise Arseneault avant le spectacle, vendredi. Photo : Radio-Canada

C'était le fun de la voir en personne dans sa communauté. Elle connait tout le monde, tu feel comme si t'es partie de la famille , dit Josée Daigle. Comme dans son salon , ajoute Janick Cormier.

La salle est vraiment belle , poursuit Janick Cormier. C'est vraiment le fun de la voir, en réalité, et de pouvoir être dans la salle, d'avoir un show dans la salle. Ça fait longtemps que la communauté travaille pour.

Avec cette nouvelle salle ici, avec Lisa qui vient de la région, on ne peut pas avoir de quoi de mieux , a observé Roger Richard.

Même si son spectacle prévu samedi à Tracadie a dû être annulé à la dernière minute à cause de la météo, Lisa LeBanc poursuit sa tournée des Maritimes jusqu’au 11 février.

La chanteuse Lisa LeBlanc a fait monter sur scène sa mère et Normand Arseneault, son professeur de guitare pour interpréter «Kraft Dinner» lors de son concert chez elle à Rogersville. Photo : Radio-Canada / Marie-Andrée Leblond

À Fredericton, c'était paqueté , a-t-elle souligné vendredi. Je pense que tous les francophones de Fredericton étaient là. Y’avait plein d'anglophones aussi. C'est là que tu vois aussi le pouvoir de la musique de rassembler du monde.

Elle prendra le chemin de la Belgique et de la France pour leur présenter ce printemps son album Chiac Disco, qu’elle qualifie du plus Acadie-centrique qu’elle ait fait jusqu’à maintenant.

D’après le reportage de Marie Andrée Leblond