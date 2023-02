Fermeture de Medicago : la Ville doit s’impliquer, selon l’opposition

Attristé par la fermeture complète de l’entreprise québécoise, Bruno Marchand croit que la province ne peut se permettre de perdre un tel fleuron d’innovation . Il dit avoir appris la nouvelle en même temps que tout le monde, jeudi soir.

Medicago a annoncé cesser toutes ses activités en raison des nombreux obstacles liés à la commercialisation de son vaccin à base de plantes contre la COVID-19.

Des centaines d’emplois sont actuellement menacés et des brevets intellectuels sont à récupérer auprès de l’entreprise mère, Mitsubishi Chemical Group.

Selon le maire, la situation aurait pu être différente si l’entreprise avait été détenue par des propriétaires québécois.

Il croit que Québec et Ottawa sont en meilleure posture pour aider Medicago.

« Si le gouvernement du Québec et du Canada ont besoin de nous pour faciliter les choses, on va être là. Maintenant, les clés sont beaucoup plus à des enjeux provinciaux et fédéraux. C’est sûr qu’on va être là, comme on l’a toujours été. Le développement économique c’est important pour nous » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le chef de l'opposition à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, n’est pas du même avis. Selon lui, la Ville doit s’impliquer pour sauver Medicago, car il s’agit de la pire nouvelle économique qu’on a eue à Québec depuis plusieurs années .

« C’est ce qu’on attend du maire de Québec, qu’il soit un démarcheur, un ambassadeur du développement économique de la Ville et là, on sent une petite carence de leadership » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord

Claude Villeneuve croit que la municipalité doit aider à trouver un nouvel entrepreneur pour Medicago qui permettrait de conserver les emplois et l’expertise dans la ville.

Il s’étonne aussi de voir que le maire s’est fait très discret depuis l’annonce de la fermeture de Medicago, jeudi. Bruno Marchand a fait sa première sortie publique, depuis l’annonce, samedi, lors du Carnaval de Québec.

Des sacrifices qui en valaient la peine ?

En annonçant la fin de ses activités, Medicago a également confirmé que la construction d'une nouvelle usine dans la zone de développement techno-industriel InnoVitam, dans le secteur d’Estimauville, est arrêtée.

Les travaux étaient en cours depuis 2018 dans le quartier. Photo : CBC News

Pour la Table citoyenne Littoral Est, cette situation démontre que les résidents du secteur sont victimes d'un modèle de développement économique qui place les profits avant les humains.

Ce n’est pas la première fois. L’État n’apprend pas et joue au poker avec l’argent public et parfois il perd et il perd lourdement. L’état va décaisser, comme d’habitude, prendre l’argent public et en mettre plus dans le puit. Ils vont peut-être réussir, mais à quel coût, on ne le sait pas. Et qu’est-ce qu’ils vont sacrifier? On ne le sait pas non plus , soutient le porte-parole du groupe, Marcel Paré.

La nouvelle usine de Medicago est en construction dans le projet de développement InnoVitam, dans le secteur d'Estimauville. Photo : Ville de Québec

Au cours des dernières années, des citoyens du secteur ont dénoncé le développement industriel d’Estimauville, souhaitant que la zone soit utilisée pour répondre aux besoins de la population et non pas ceux d’entreprises privées.

Des critiques quant au prix de vente des terrains à Medicago, jugés trop peu élevés, et sur la perte de terres agricoles ont aussi fait partie des discussions.

Ottawa et Québec sont désormais à la recherche d'une entreprise pour reprendre les activités de Medicago.

Le gouvernement fédéral a déjà investi 173 millions de dollars dans l’entreprise, alors que le gouvernement provincial avait consenti à un prêt de 50 millions de dollars.