Des amateurs de bateaux affluent au salon nautique de Vancouver, après 3 ans de pause

Des vendeurs de yachts, bateaux à moteur, zodiacs, kayaks, et même de canoës en bois, étaient présents au stade BC Place, et sur l’île Granville, pour accueillir des centaines de passionnés au salon nautique de Vancouver, de retour pour la première fois depuis le début de la pandémie.

On voulait tout simplement voir la nouvelle technologie, les nouveaux designs de coque, les nouveaux bateaux, s’emballer de l’avenir de l’industrie, savoir qui est en train de construire quoi , lance Wade Turner, un amateur de bateaux qui se faufile entre des yachts.

Le prix du yacht Princess X80 ‘Superfly’, 24 mètres de long et amarré à l'île Granville, peut atteindre les 8,5 millions de dollars US.

Des entreprises ont attendu ce salon avec impatience

C’est un événement important pour Summer Burkinshaw, une représentante d'une nouvelle entreprise de bateaux de Kelowna, Fish Whistle Watercraft, qui fabrique depuis deux ans de petits bateaux entièrement en aluminium.

Comme les annexes de yachts sont habituellement gonflables, on a voulu créer un appareil qui ne se dégonfle pas, et qui peut se poser sur une plage, sans que la fibre de verre se casse.

Summer Burkinshaw est heureuse de pouvoir lancer le nouveau bateau en aluminium de son entreprise Fish Whistle Watercraft. Photo : Radio-Canada / William Burr

Une conceptrice de bateau, Gillian Gray, s’étonne toutefois que la majorité des bateaux présentés au salon aient des moteurs traditionnels à essence.

Avec l'accent sur les changements climatiques, on aurait cru qu’on allait commencer à voir un changement au sein du marché. Les options électriques existent dans d’autres marchés , dit Gillian Gray. Il semble que les gens veulent toujours des bateaux à moteur , ajoute-t-elle.

Wayne Richey, de Navico Technical Service, vend des systèmes électroniques au salon nautique. Photo : Radio-Canada / William Burr

Le salon accueille 200 exposants jusqu'à dimanche, dont des organismes sans but lucratif, comme Ocean Ambassadors Canada, qui sensibilise les jeunes à la pollution des espaces côtiers, et la Vancouver Wooden Boat Society, qui enseigne la construction de bateaux en bois.

Je crois que c'est simplement magnifique de partir sur l’eau et je veux le rendre plus accessible à tout le monde. N’importe qui peut fabriquer un bateau en bois et en tirer beaucoup de plaisir , dit un bénévole, Mike Bretner.

Une artiste ukrainienne parrainée par le salon

Inna Nagaytseva, une artiste ukrainienne qui se spécialise dans des représentations nautiques, est heureuse d'avoir été invitée à exposer au salon après être récemment arrivée au Canada.

Elle et sa famille ont vécu à Moscou pendant plusieurs années, mais ont quitté la Russie en 2021, avant que la guerre en Ukraine éclate. [La Russie] est horrible. C’est une dictature , allègue-t-elle.

L'artiste ukrainienne Inna Nagaytseva envoie une partie de ses profits à sa famille et sa communauté en Ukraine qui est aux prises avec la guerre. Photo : Radio-Canada / William Burr

Après un séjour en Pologne, où son mari a été licencié en raison de sa nationalité russe, ils sont arrivés à Calgary. Elle n'en revient pas d’être désormais à Vancouver en train de vendre ses toiles. La mécanicienne automobile de profession a commencé à peindre il y a six ans.

« Je n’ai jamais imaginé que je serais ici. Je suis ravie de l’être. J’ai beaucoup de travail et j’ai l’occasion d’aider d’autres personnes, donc je suis très reconnaissante. » — Une citation de Inna Nagaytseva

« Greenland », une aquarelle de l'artiste Inna Nagaytseva. Photo : Inna Nagaytseva