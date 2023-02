Le festival Canoë Volant bat son plein

Les festivaliers peuvent célébrer les cultures franco-canadiennes, autochtones et métisses en profitant d’une panoplie d’activités extérieures et intérieures. Des installations lumineuses, des performances musicales, des activités sportives ou même une exposition mettant en lumière l’histoire du bison local en Alberta : il y en a pour tous les goûts.

Le ravin Mill Creek s'est transformé afin d'offrir un espace dédié aux cultures métisse et autochtones. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Bien que certains grands classiques comme le camp Métis ou la cabane du trappeur soient de retour, la programmation offre quelques nouveautés. Pour la toute première fois, le festival Edmonton Chante s’est joint à celui du Canoë Volant.

La formule cabaret a rassemblé jusqu’à maintenant des centaines d’Albertains dans le théâtre à la Cité francophone. En plus de la tête d’affiche franco-ontarienne, Mélissa Ouimet, les spectateurs ont pu voir une grande vitrine d’artistes franco-albertains dont Paul Cournoyer et Karimah.

La Franco-ontarienne Mélissa Ouimet est l'artiste invitée dans le cadre du festival Edmonton Chante 2023. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Pour la Québécoise Éliane Vallée qui était sur place vendredi soir, l’événement est une réussite en soi. C’est ma première fois à Edmonton Chante et c’est vraiment lumineux. Les gens sont chaleureux et accueillants. , souligne-t-elle.

À lire aussi : Le Deep Freeze revient sous sa formule traditionnelle

Ce soir, le festival musical va se clôturer avec notamment le duo formé de Robert Walsh et de Pierre Sabourin ou encore de la troupe de danse Zéphyr. L’événement est gratuit et il débute à 19 h 30.

Une autre nouveauté qui n’est pas passée inaperçue, c’est la course à relais qui remplace la populaire compétition de canoës au club de ski d’Edmonton. Quarante-deux équipes s’affrontent dans des épreuves de portage, de sciotte et de lancer de hache. L’événement a lieu samedi soir pour une deuxième soirée consécutive entre 19h et 21 h à l’école Rutherford.

Selon l’organisateur du festival, Daniel Cournoyer, l’année 2023 pourrait marquer un nombre record de festivaliers. Jusqu’à présent, l’année la plus populaire a été celle de 2020 où 60 000 Albertains ont été au rendez-vous.

L’événement se termine ce samedi dans le ravin Mill Creek, à l’école Rutherford et à la Cité francophone.