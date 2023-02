Un appel d’offres ouvert pour analyser les services en santé mentale et dépendances d’AHS

Le nouveau ministère de la Santé mentale et de la Dépendance est à la recherche d’une partie tierce pour mener à bien cette révision des programmes fournis directement par AHS ou par des contractuels.

AHS gère par exemple 5 structures de traitements résidentielles pour adultes et a des contrats avec des organismes à but non lucratif pour gérer 22 structures agréées à travers la province. L’analyse devra également s'intéresser au montant facturé par des médecins pour des traitements en santé mentale et dépendances.

L’idée est d’évaluer les manques, que ce soit en matière d’offre insuffisante ou surabondante, selon l'appel d'offres. La partie tierce qui obtiendra ce marché devra évaluer les types de services financés, les lieux concernés, et les lacunes actuelles.

Pendant le gouvernement de Jason Kenney, et celui de Danielle Smith, l'accent, et les fonds, ont été mis dans des programmes et structures destinés à aider les personnes à se rétablir de leurs dépendances. Le gouvernement affirme néanmoins continuer à financer des mesures de réduction des méfaits comme des sites de consommation supervisée.

Le directeur général du groupe Friends of Medicare, Chris Gallaway, est inquiet que cette analyse puisse donner au gouvernement des justifications afin de se concentrer sur son modèle de rétablissement aux dépens des autres modèles de traitement.

Chris Gallaway affirme que les personnes ne trouvent actuellement pas l’aide dont elles ont besoin, et que la priorité devrait être de résoudre ces problèmes, pas de transférer les ressources en fonction d'un modèle idéologique .

Cet examen des programmes était l’une des recommandations du rapport, publié l’an dernier, du conseil consultatif sur la santé mentale et les dépendances nommé par le gouvernement.

Nick Milliken, le ministre de la Santé mentale et de la Dépendance, n’était pas disponible pour une entrevue. Son attaché de presse explique qu'il serait inapproprié de commenter tant que l’appel d’offres est ouvert.

Carolyn Gregson, directrice des communications du ministère, explique que cet examen faisait partie de la transition vers un ministère de la Santé mentale et de la Dépendance distinct de celui de la Santé. Cela n'a rien à voir avec un ajustement du financement de programmes ou de services.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine