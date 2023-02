En Alberta, il n’est pas toujours facile d’être un élu qui parle français

Selon les données de Statistiques Canada, un peu plus de 250 000 personnes sont en mesure de s'exprimer en français dans la province. Alors que le bilinguisme est considéré comme un atout, est-ce vraiment le cas dans le domaine de la politique en Alberta?

La réponse est évidente pour André Chabot, conseiller municipal du quartier 10 à Calgary, qui a tenté de se faire élire à la tête de l’Association des municipalités de l’Alberta en 2021.

Il explique qu'un maire d'une ville albertaine lui a déclaré : Tu sais, tout allait bien jusqu'à ce que tu fasses ton discours en français, il y avait beaucoup de monde à ma table qui a dit "Ah non, j'étais pour voter pour lui, mais vu qu'il est francophone, je ne sais pas, je pense que je vais voter probablement pour l'autre personne".

Cette perception remonte à loin, dit-il. Déjà, en 1998, alors qu’il se présentait comme conseiller municipal, le monde politique pouvait s’avérer abrupt pour quelqu’un qui porte un nom francophone, affirme-t-il.

Une fois que [les gens] voyaient ma pancarte, lisaient mon nom, ils disaient "tu ne te présentes pas du bon bord du pays, tu devrais te présenter au Québec".

« Seulement à cause de mon nom, ils se demandaient pourquoi je me présentais dans l’Ouest. » — Une citation de André Chabot, conseiller municipal du quartier 10, Calgary

André Chabot explique ne pas hésiter à parler en français quand quelqu’un l’aborde dans la langue de Molière. Mais souvent, s'il y a des anglophones autour, le monde dit "écoute, on est à Calgary, on parle anglais ici". Des fois, des gens m'ont même dit "parle canadien".

André Chabot est conseiller municipal pour le quartier 10 à Calgary (archives). Photo : Radio-Canada

D’après M. Chabot, ce sentiment vis-à-vis des francophones est avant tout dirigé vers les Québécois, notamment en raison de l’histoire politique de la Belle Province.

« C’est anti-québécois, pas anti-francophone. » — Une citation de André Chabot, conseiller municipal du quartier 10, Calgary

Le monde voit le Québec comme une province qui est préférée par le gouvernement fédéral. Et c’est l’une des raisons [pour lesquelles] ils voient le Québec de manière négative , dit-il.

Il affirme que la situation vis-à-vis des élus francophones s’est en revanche améliorée. À Calgary, ça change, mais le changement n'est pas rapide. Autour d’Edmonton et au nord d’Edmonton, les francophones sont bien reçus.

Des remarques sur les médias sociaux

Marie Renaud, députée provinciale pour la circonscription de Saint-Albert pour le Nouveau Parti démocratique dit vivre des situations similaires, notamment sur les médias sociaux.

On a des problèmes quand on fait des [publications] sur les médias sociaux, il y a des trolls qui sont vraiment terribles qui disent de retourner au Québec, même si ça fait plus de 30 ans que j’habite en Alberta.

« Ils me disent que je n’ai pas le droit de parler français. » — Une citation de Marie Renaud, députée provinciale du Nouveau Parti démocratique

La députée néo-démocrate de Saint-Albert, Marie Renaud (archives). Photo : Radio-Canada

À son avis, nombreux sont les Albertains qui ne comprennent pas la valeur de la présence des deux langues dans la province. Je me souviens que la première fois que je suis venue en Alberta, j'avais vu un [autocollant sur une voiture] qui disait "Go East young man, and take one of your buddy with you (retourne dans l'Est jeune homme, et amène un des tiens avec toi)".

Pas le cas de tous les élus

Le genre de préjugés et de discrimination rencontrés par André Chabot et Marie Renaud n’est toutefois pas vécu par l’ensemble des élus qui parlent français dans la province. L'ancien maire de Beaumont, Camille Bérubé, a quant à lui une perception bien différente de la situation des élus qui s’expriment en français en Alberta.

Moi, ce qu’on m’a reproché lorsque j’étais élu au conseil municipal, c’est que [certaines personnes] croyaient que je n’en faisais pas assez pour promouvoir notre héritage français, notre culture, le fait que nous étions une communauté bilingue.

Camille Bérubé est l'ancien maire de la ville de Beaumont en Alberta (archives). Photo : municipalité de Beaumont

« Je ne me suis jamais fait taper sur les doigts parce que j’ai parlé en français dans les discours que j’ai faits. » — Une citation de Camille Bérubé, ancien maire de Beaumont

L’analyse de M. Bérubé est qu’il s’agit probablement d’un petit pourcentage de la population albertaine, et non pas la majorité qui critique les élus qui parlent français.

Comme l’ancien maire de Beaumont, l’actuelle mairesse de Bonnyville, Elisa Brosseau, indique n’avoir jamais reçu les commentaires comme ceux de M. Chabot et de Mme Renaud. Au contraire, certaines personnes sont même ravies d’entendre d’autres personnes parler en français, selon elle.

Je crois que c’est un avantage que tu parles une deuxième langue, n’importe quelle autre langue que ce soit.

Elisa Brosseau est la mairesse de la ville de Bonnyville (archives). Photo : Municipalité de Bonnyville

Une question de contexte

Il faut également comprendre le contexte dans lequel les préjugés rencontrés par certains élus ont eu lieu, rappelle Frédéric Boily, professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

Selon lui, certaines personnes associent notamment le fait de parler français à la province québécoise, et donc les enjeux qui s'y rattachent. La critique de la langue peut être incorporée dans cette critique-là du Québec, notamment lorsque les enjeux énergétiques étaient au cœur de l’actualité et ils sont encore au cœur de l’actualité, du moins du côté de l’Alberta.

« La question linguistique est occultée par les questions énergétiques. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur en sciences politiques, Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta

En raison de la question des pipelines, en raison de la question de la péréquation, il peut y avoir une plus grande sensibilité de l’électorat en général à l’égard des questions québécoises , ajoute-t-il.

Il souligne également que l’ancien premier ministre albertain, Jason Kenney, s’exprimait régulièrement en français sans toutefois recevoir de critique.