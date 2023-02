Barrages routiers pour protéger les forêts : un militant condamné avec sursis en C.-B.

Benjamin Holt a plaidé coupable d’avoir pris part à quatre de ces mouvements de protestation, incluant un barrage de l’autoroute Grandview au niveau de la rue Boundary qui a duré 12 heures.

Dans une décision publiée jeudi, le juge Gregory Rideout indique que la sécurité publique était une préoccupation essentielle dans le dossier, après que des artères clefs aient été bloquées par les manifestants, empêchant les premiers répondants de faire leur travail.

Benjamin Holt a reçu une peine de 60 jours d'emprisonnement avec sursis, qui lui permettra de purger sa peine hors des murs de la prison sous des conditions strictes établies par le tribunal. Une partie de ces 60 jours sera purgée en résidence surveillée.

Le manifestant a également été condamné à payer une amende de 500 $ et à respecter six mois de probation et une condition de ne plus prendre part à des manifestations qui bloquent la circulation.

Dans une lettre au tribunal, il explique que son devoir moral l’a poussé à participer à ces manifestations et qu’il se désole des conséquences qu’elles ont pu avoir les autres. Benjamin Holt soutient toutefois qu’il n’est pas nécessaire que les citoyens se joignent à ces protestations pour forcer le gouvernement à protéger les forêts anciennes.

La Couronne réclamait au tribunal 14 jours de prison, et l’avocat de la défense, une absolution conditionnelle.