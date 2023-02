La patience des skieurs et des planchistes mise à l’épreuve

La température glaciale fait en sorte que plusieurs stations de ski sont fermées pour la journée de samedi.

Dans la région, le Centre plein air Do-Mi-Ski, le Mont Bélu, le Mont Édouard, le Mont Lac-Vert et le Mont Villa Saguenay sont temporairement inaccessibles.

C'est le cas aussi pour le Valinouët. Selon son directeur du marketing et des communications, Stéphane Leblond, lorsque la température est excessivement capricieuse, il faut agir avec logique.

« Quand on sent qu'il pourrait y avoir un problème pour la sécurité des usagers et des employés, il n'y a aucune chance à prendre », a-t-il mentionné.

M. Leblond a ajouté qu'au plan financier, il aurait également été irrationnel de vouloir accueillir la clientèle.

« L'achalandage aurait été très bas. On aurait probablement perdu des sous », a-t-il reconnu ouvertement.

Un festival au ralenti

Par ailleurs, le froid mordant nuit au bon déroulement de Saguenay en Neige.

Il a forcé le comité organisateur de l'événement à suspendre plusieurs activités.

Pour ne citer que quelques exemples, les festivaliers ne pourront pas avoir accès aux glissades, à la tyrolienne et au mur d'escalade, et ce, tout au long de la journée de samedi.

D'après la directrice générale de Saguenay en Neige, Christine Basque, pour pouvoir maintenir ces diverses activités, il aurait fallu pouvoir compter sur un très grand nombre de bénévoles.

« Après 15 minutes d'exposition au vent, il aurait fallu leur permettre de se réchauffer en faisant une alternance. Or, ça aurait été difficile de doubler ou de tripler le nombre de bénévoles pour pouvoir assurer un bon roulement », a-t-elle précisé.