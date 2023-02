110 patineurs s’élancent au Ice Cross Challenge de Sainte-Angèle-de-Mérici

Malgré le froid extrême et les vents violents, les festivités sont lancées pour le premier Ice Cross Challenge de Sainte-Angèle-de-Mérici. Une centaine d'athlètes québécois et internationaux se sont donné rendez-vous pour dévaler la piste glacée au cours de la fin de semaine.

Vendredi matin, les sportifs inscrits à cette compétition internationale de descente extrême en patin se préparaient à tester une piste recouverte de 15 à 20 centimètres de glace, difficile à maîtriser.

Cet événement sportif demeure la seule compétition du genre présentée au Canada cet hiver.

Bien que les conditions météorologiques soient assez difficiles, les adeptes de sport extrême ne semblaient pas avoir froid aux yeux.

C'est dur, il fait froid, on ne voit pas grand-chose, mais le froid sera notre premier adversaire , lance Arthur Fort, arrivant tout droit de la Normandie. J'aime le feeling un peu extrême qui est vraiment déstabilisant. Puis j'aime l'ambiance de la compétition , ajoute à son tour Daisy Castonguay, athlète de Lejeune, dans le Témiscouata.

« Je suis un joueur de hockey, alors ce qui m'attire, c'est l'adrénaline. » — Une citation de Frédéric Barbeau, athlète de Montréal

Froid extrême, vents violents, piste glacée, abrupte et bosselée... les 110 athlètes sont prêts à dévaler la piste de Sainte-Angèle-de-Mérici, malgré les conditions difficiles. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

En plus des patineurs, entre 2000 et 3000 spectateurs sont attendus au cours de la fin de semaine. Environ 1500 bracelets ont été écoulés lors de la prévente, avant que le froid ne s'invite à l'événement.

Steven Hayes, organisateur du Ice Cross SAM 2023, invite par ailleurs les festivaliers à se vêtir en conséquence. Ça complique un peu les choses pour les barbecues et la nourriture, mais on gère la situation , dit-il.

On a tous les tops 20 [au monde], donc on s'attend à voir un très beau spectacle , se réjouit-il.

Le froid n’a pas que des désavantages, il facilite l’aménagement de la piste de neige. [Quand] on est arrivés ici, il n’y avait zéro neige. [Maintenant], on construit sur la neige. Donc, on a attendu que Mère Nature vienne nous aider et nous envoie beaucoup de précipitations, mais là, elle n'arrête pas! [Elle] est encore là et elle nous pousse , s’exclame en riant Steven Cox, contremaître du chantier du Ice Cross SAM 2023.

« La neige est la chose la plus difficile à avoir […]. Tout le monde a collaboré pour nous permettre d’avoir de la neige. Puis, ça nous donne une belle, belle piste de style "punk track", ça va être super cool! » — Une citation de Steven Hayes, organisateur du Ice Cross SAM 2023

Selon le maire de Saint-Angèle de Mérici, Jimmy Valcourt, l'objectif de l’événement est de créer une tradition et de tenir cette compétition à nouveau dans les années à venir. Il souhaite donner de la visibilité à sa municipalité pendant la période hivernale, a-t-il affirmé de passage à l’émission Au Cœur du monde jeudi après-midi.

La Municipalité a inscrit une dépense de 70 000 $ à son budget 2023 pour la tenue de la compétition. Saint-Angèle de Mérici estime ainsi générer des revenus de plus de 35 000 $.

Après les qualifications de vendredi, les patineurs doivent s'affronter lors des finales samedi.

Ils souhaitent ainsi récolter le maximum de points pour la prochaine étape du circuit de Ice Cross qui se tiendra la fin de semaine prochaine à Lost Valley dans l’État du Maine aux États-Unis.

D'après le reportage de Marie-Christine Rioux