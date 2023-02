Les autorités sanitaires de Toronto ont annoncé avoir identifié quatre nouvelles infections de la variole simienne en 24 heures la semaine dernière.

Même si aucun nouveau cas de la maladie n’a été détecté en Alberta depuis la mi-novembre, le Dr John Gill, spécialiste des maladies infectieuses basé à Calgary, met la population en garde.

« La variole simienne n’a pas disparu. Elle est devenue silencieuse. » — Une citation de John Gill, spécialiste des maladies infectieuses basé à Calgary

La vaccination et la vigilance sont importantes pour que les groupes à haut risque ne contractent pas d’infection désagréable et déplaisante , ajoute-t-il.

N’importe qui peut attraper la variole simienne, mais les hommes gais et bisexuels ont été particulièrement touchés par les éclosions.

On est dans la saison des voyages. De nombreuses personnes se déplacent hors de Calgary et cela les met à risque. [...] Ramener une infection est un risque, et elle pourrait ensuite se répandre localement , soutient-il. Nous devons rester vigilants.

Peu d’attrait pour les deuxièmes doses

D’après Santé Alberta, 4513 doses de vaccins contre la variole simienne ont été inoculées en Alberta jusqu’à présent, dont 2955 premières doses et 1558 deuxièmes doses.

Le faible nombre de deuxièmes doses distribuées est préoccupant pour Nolan Hill, spécialiste de la santé des hommes gais à l'organisation communautaire Centre for Sexuality, un établissement qui distribue le vaccin Imvamune à Calgary.

J’ai bon espoir que peut-être, cette résurgence des cas - même si elle est faible à Toronto - sera un rappel pour que les gens se disent "peut-être que je devrais aller obtenir ma deuxième dose", qu'ils appellent AHS [Services de santé Alberta] ou prennent rendez-vous chez nous pour avoir ce vaccin , dit-il.

Nola Hill encourage ceux qui sont admissibles et qui pensent pouvoir être exposés à la maladie dans le futur à se faire vacciner. C’est gratuit et ça fonctionne , soutient-il.

Les autorités sanitaires albertaines continuent de leur côté à suivre attentivement l’évolution de la maladie, d'après Santé Alberta.

Avec les informations de Jennifer Lee