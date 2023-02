Le froid met à l’épreuve les ressources d’aide en itinérance à Québec

En raison du froid sibérien qui s'abat sur l'est du pays , les centres d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance débordent à Québec. 21 personnes ont dû être redirigées vers un abri de dernier recours dans le quartier Saint-Roch, dans la nuit de vendredi à samedi.

La veille, une vingtaine de personnes ont bénéficié de ce service mis sur pied mercredi afin d'éviter un débordement au refuge Lauberivière par période de grand froid.

Selon Environnement Canada, le mercure est descendu à -31°C dans la nuit de vendredi à samedi, avec un facteur éolien qui a atteint -46.

Malgré ces nuits glaciales, le directeur général du refuge Lauberivière, Éric Boulay a rapidement été rassuré, car toute personne qui a nécessité une assistance l'a trouvée. Quand je me suis levé ce matin j'étais inquiet. […] On n'a refusé personne! Avec le filet social qu'on a mis sur place avec le YMCA, la Ville, on a pu absorber la demande ,mentionne-t-il.

Selon la Ville de Québec, une dame a souffert d'une engelure mineure au refuge Lauberivière, mais n'a pas eu besoin d'hospitalisation.

Le service d'hébergement d'urgence sera d'ailleurs offert pour une quatrième nuitée d'affilée dans la nuit de samedi à dimanche. La vague de froid va diminuer en intensité, selon Environnement Canada.

Répartir les ressources

La cheminée Nocturne offre de l'hébergement aux personnes vulnérables dans le quartier Saint-Roch. (Photo d'archives) Photo : ICI Radio-Canada

Dans la nuit de vendredi à samedi, plus d'une soixantaine de personnes en situation d'itinérance ont dormi à la cheminée Nocturne, un service d'hébergement dirigé par le YMCA Saint-Roch. Exceptionnellement, le site était ouvert en journée pour affronter la vague de froid.

L'abri de dernier recours mis sur pied par la Ville de Québec a permis d'éviter que des gens se retrouvent à la rue, selon Olivier Martin. Or, il croit toutefois que d'autres ressources d'hébergement pour personnes en situation d'itinérance devraient être créées à Québec.

Olivier Martin est directeur soutien à la famille et à la communauté pour le YMCA St-Roch. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Il ne devrait pas avoir une ressource, il devrait y en avoir plusieurs , dit-il. Si on pouvait diviser ce nombre-là par trois, quatre, pis avoir plusieurs sites, ce serait vraiment ça qui serait l'idéal.



La capacité d'accueil de la Cheminée nocturne est d’environ 50 personnes, mais il n'est pas rare que 70 personnes y passent la nuit. Une situation qui peut créer des tensions , selon lui.

Éric Boulay a tout de même remarqué que ces froids exceptionnels ont réveillé un sentiment d'altruisme dans la population. Ça fait longtemps que je suis à Lauberivière, j'en ai vu des élans de générosité, mais jamais comme les derniers jours.

D'ailleurs sur sa route, Radio-Canada a rencontré une femme qui s'apprêtait à remettre des vêtements chauds à l'un de ces organismes. « On va aller à toutes les portes et on va s'assurer que ce sera déposé pour donner un peu de chaleur », a-t-elle dit à la caméra avant de poursuivre son chemin.

Radio-Canada a rencontré cette bonne samaritaine par hasard dans la rue, tandis qu'elle déposait à des organismes de quoi se réchauffer. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe