Des conditions météorologiques toujours difficiles dans l’Est-du-Québec

Des alertes de froid extrême sont toujours en vigueur sur la Côte-Nord, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie ainsi qu’aux Îles de la Madeleine.

Environnement Canada indique que la présence d'une masse d'air arctique combinée à des vents modérés causera des valeurs de refroidissement éolien entre - 38 et -50 samedi matin .

Des avertissements de vent et des avis de poudrerie sont également en cours, entre autres en Gaspésie où les vents d'ouest souffleront de 90 à 100 km/h.

Pannes d’électricité

Vendredi, plus de 3000 foyers étaient plongés dans le noir. Samedi matin, Hydro-Québec en dénombre quelque 3 500. La majorité des pannes sont localisées en Gaspésie à Listuguj, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-Partie-Sud-Est, ainsi qu'à Rivière-à-Claude et Mont-Saint-Pierre. Aux Îles-de-la-Madeleine, les résidents de Grosse-Île et de Grande-Entrée sont aussi privés de courant.

Par ailleurs, Hydro-Québec demande à ses abonnés de prendre des mesures afin de réduire leur consommation d'électricité au cours des prochaines heures. La société d’État confirme avoir importé de l'électricité vendredi, et encore samedi matin afin de répondre aux demandes énergétiques des Québécois.

Plusieurs routes fermées

En plus du froid et des pannes d’électricité, de nombreuses routes sont fermées dans l’Est-du-Québec.

La circulation pourrait être compliquée dans certains secteurs en raison de la poudrerie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Au Bas-Saint-Laurent, la route 132 est fermée dans le secteur de Cacouna—Trois-Pistoles, ainsi qu'entre Sainte-Angèle-de-Mérici et Amqui. Les routes 293 et 295 sont fermées dans le secteur de Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Clément.

Les routes 298 et 234 sont fermées à Saint-Charles-Garnier, Les Hauteurs, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Angèle-de-Mérici. À Rimouski, la rue de Lausanne est fermée. Le chemin Perreault est également fermé entre Mont-Joli et Grand-Métis.

La route 297 vers Saint-Damase et une portion de la route 195 à partir d’Amqui sont également fermées en raison des conditions météorologiques. La route de Saint-Adelme est également fermée.

En Gaspésie, la route 132 est fermée du secteur de l'Anse-Pleureuse, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, jusqu'à Rivière-au-Renard, à Gaspé, ainsi qu'entre Maria et Carleton-sur-Mer. Des routes sont également fermées dans le secteur de Matapédia-les-Plateaux.

De l’autre côté du fleuve, sur la Côte-Nord, la route 138 est fermée de Natashquan à Kegaska. La route 389 est fermée entre Fermont et le mont Wright.

Les traversiers

La Société des traversiers du Québec (STQ) annule les départs prévus samedi à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout.

Le traversier F.-A.-Gauthier restera à quai samedi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

La STQ indique prendre cette décision en raison des conditions de navigation défavorables. Déjà vendredi, tous les départs ont été annulés pour les mêmes raisons.

À la traverse Tadoussac-Baie-Ste-Catherine, les départs se font aux 60 minutes.