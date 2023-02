Des stations de ski fermées pour une deuxième journée en raison du froid extrême

Devant le froid extrême qui doit persister dans la nuit de vendredi à samedi et au début de la fin de semaine, des stations de ski qui avaient fermé leurs pistes vendredi prolongent leur fermeture jusqu’à dimanche matin.

Le Mont Sutton a notamment annoncé qu’il ne rouvrira pas samedi, comme c’était initialement prévu. La montagne ne sera pas non plus accessible pour la randonnée alpine. Les pistes devraient recommencer à ouvrir graduellement dimanche.

Le Mont Owl’s Head a aussi annoncé une prolongation de sa fermeture. Les raisons de la fermeture d’une montagne lors de froids extrêmes reposent sur différents aspects : La sécurité de nos visiteurs et de nos employés avec des dangers d’engelure élevés [...] [et] la gestion des risques concernant les opérations : bris de l’équipement, évacuation, etc. , précise notamment la montagne sur sa page Facebook. Les amateurs de randonnée alpine pourront cependant avoir accès à la montagne. Comme au Mont Sutton, les activités doivent reprendre dimanche.

Le Mont-Orford sera lui aussi fermé aux skieurs, mais ouvert pour la randonnée alpine.

La station Bromont, qui avait complètement fermé vendredi, ouvrira quant à elle partiellement quelques versants samedi, à partir de 10 h. Elle rouvrira normalement dimanche.

Le parc du Mont-Bellevue avait déjà prévu fermer ses pistes de ski et son site de glissade sur tubes vendredi et samedi.

Autant qu'on adore jouer dehors, pour ce samedi exceptionnellement, on ne vous recommande pas d'utiliser nos sentiers, mais bien de rester dans le confort de votre chez vous! , a ajouté le parc sur sa page Facebook.

Ce ne sont pas seulement les stations de ski qui sont affectées par les températures hostiles. La Ville de Sherbrooke a choisi de fermer les sentiers, les installations de glissade et la patinoire de la Base plein air André-Nadeau samedi.