Un outil numérique développé par le Loricorps sera déployé à plus grande échelle

Depuis 10 ans, le groupe de recherche de l’Université a développé et conçu des outils numériques pour permettre aux personnes atteintes de troubles alimentaires d’avoir accès rapidement à des soins et des services. L’outil appelé L’Intervenant de poche permet aux personnes de reprendre le pouvoir d’agir sur leur santé.

C’est totalement la mission qui est prise par le Centre de recherche actuellement. C’est vraiment une façon de nous propulser , explique Johana Monthuy-Blanc, chercheure et responsable du Groupe de recherche Loricorps. Pour le Loricorps, [c'est] se retrouver avec pas moins de 60 chercheurs qui travaillent tous dans la santé mentale avec une approche de santé numérique.

Pour la chercheure et responsable du groupe de recherches, le Centre de recherche va pouvoir déployer les outils numériques dans la population en général. Ça, c’est vraiment un tournant avec l’ensemble des chercheurs et l’ensemble des problématiques en santé mentale. L’idée c’est d’arriver rapidement à des solutions qui sont en recherche-intervention.

La moitié de la population touchée

Juste avant la pandémie, on estimait à 300 000 le nombre de personnes touchées par les troubles alimentaires au Québec. Johana Monthuy-Blanc croit que ces chiffres sont beaucoup plus élevés en ce moment.

Quand on regarde que les troubles qui sont enregistrés avec un diagnostic et des critères très stricts, on a 6 % de la population. Chez Loricorps, les chercheurs travaillent davantage sur un continuum, sur un spectre que les chercheurs appellent la grande famille des attitudes et des comportements. Quand on regarde la grande famille des comportements alimentaires dysfonctionnels, on a jusqu’à 50 % de la population.

La chercheure estime que la surutilisation de vidéoconférence pendant la pandémie a engendré des troubles de perception corporels et alimentaires. Ce ne sont plus simplement de jeunes filles adolescentes qui souffrent d’anorexie mentale. On a vraiment des populations qui sont fragilisées. La population LGBTQ+ par exemple, ou la population étudiante ou encore la population qui n’a pas eu accès à la chirurgie, comme la gastroplastie à cause des opérations retardées par le confinement pandémique, sont vraiment ciblées par cette fragilité et elle se chronicise.

Johana Monthuy-Blanc souhaite que la façon de voir et d’aborder les troubles de conduites alimentaires se fasse avec une approche plus globale et avec plus de spectres qu’auparavant.

D’après une entrevue accordée à l’émission En direct