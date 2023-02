La tempête de la semaine

La nomination d'Amira Elghawaby à titre de représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie a dominé l'actualité politique de la semaine, à Québec comme à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

La nouvelle représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie aura été au cœur du débat politique toute la semaine, à Québec comme à Ottawa, sans pour autant faire progresser d’un iota le dialogue que sa nomination devait susciter.

Ancienne journaliste, Amira Elghawaby aurait pourtant dû savoir qu’on gagne rarement à laisser ses contradicteurs occuper tout l’espace. En hésitant trop longtemps à sortir de son silence, elle aura laissé le temps à tous les partis à l’Assemblée nationale (à l’exception de Québec solidaire) de réclamer sa démission. Ses excuses, formulées cinq jours après le début de la controverse, n’auront finalement pas convaincu grand monde.

François Legault a décrété jeudi ne plus vouloir en entendre parler et on comprend pourquoi. Mme Elghawaby n’a visiblement pas l’intention de démissionner et Justin Trudeau n’entend visiblement pas la démettre. Insister davantage ne changerait rien, car si les événements des derniers jours ont à nouveau permis au premier ministre de se présenter en défenseur des Québécois, ils auront aussi démontré sa capacité limitée à influencer Justin Trudeau.

L’inquiétude

Cette semaine se sont déroulées les consultations sur le premier projet de loi parrainé par Pierre Fitzgibbon à titre de ministre de l'Énergie. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L’avenir énergétique du Québec occupera assurément beaucoup d’espace au cours des prochains mois et les entreprises seront à l’affût, comme l’ont démontré les consultations sur le premier projet de loi parrainé par Pierre Fitzgibbon à titre de ministre de l’Énergie. L’intention du gouvernement de moduler les tarifs aux entreprises en fonction de leurs pratiques environnementales suscite bien des interrogations, tout comme sa volonté à choisir lui-même les projets qui pourront obtenir la précieuse énergie québécoise. Le premier ministre évoque la réduction des gaz à effet de serre et les retombées économiques, mais on se demande encore quels critères précis seront retenus et quel processus sera suivi.

Le ministre Fitzgibbon a les qualités de ses défauts. L’élu n’a pas la langue de bois et il ne craint pas les médias, mais sa tendance à penser tout haut n’est pas de nature à rassurer ceux que l’incertitude rend anxieux. Le gouvernement aura intérêt à préciser rapidement ses intentions et, surtout, à désigner la personne qui succédera à Sophie Brochu, ne serait-ce que pour dissiper l’impression qu’il n’y a personne aux commandes. Si les deux vice-présidents d’Hydro-Québec de passage à l’Assemblée nationale mardi se sont voulus rassurants sur la continuité des opérations, les doutes risquent de perdurer jusqu’à la nomination du nouveau PDG .

Sous le radar

La présidente de la Commission d'accès à l'information, Diane Poitras, a émis des réserves importantes sur le projet de loi visant à faciliter l'accès au dossier médical des patients québécois. Photo : Commission d'accès à l'information du Québec

Dans l’ombre de l’étude du projet de loi sur les tarifs d’hydroélectricité, un autre projet de loi a commencé à être examiné par les parlementaires. Le texte intitulé Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux prévoit un meilleur partage des informations médicales des Québécois, afin d’améliorer la qualité des soins et la gestion du réseau de la santé.

Le ministre de la Santé Christian Dubé mise gros sur l’adoption de ce projet de loi, essentiel selon lui à une meilleure efficacité du système, mais les réserves sont nombreuses. Pour la Commission d’accès à l’information, le projet de loi, dans sa forme actuelle, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et du secret professionnel . Elle s’inquiète entre autres qu’un trop grand nombre de personnes puissent accéder au dossier des patients.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec craint pour sa part que les changements proposés nuisent à la relation de confiance entre les professionnels de la santé et leurs patients. Comme médecin, je ne veux pas avoir à me retenir quant aux renseignements que j'inscris sur le dossier patient de peur qu'il se retrouve dans des mains inopportunes , a commenté son président, Vincent Oliva.

L’usager devrait pouvoir également confier un renseignement à un professionnel de la santé en demandant que seul ce professionnel ait accès à ce renseignement, particulièrement en matière de suivi psychosocial , a plaidé pour sa part le Regroupement provincial des comités des usagers.

L’euphémisme de la semaine

Jennifer Maccarone a été rappelée à l'ordre par son chef Marc Tanguay en raison d'un tweet portant sur la nomination d'Amira Elghawaby. Photo : capture d'écran: période de question du 8 décembre 2022.

Marc Tanguay a mis sur le compte d’ un travail d’équipe qui était incomplet la fausse note de sa députée Jennifer Maccarone au sujet de la nomination de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie. Dans un tweet retiré depuis, la députée s’en était prise au gouvernement Legault, l’accusant de démontrer encore une fois une rigidité sans nom et un manque d’humanité en ne soutenant pas la nomination de Mme Elghawaby .

La députée s’est par la suite excusée, mais on se demande toujours si sa réaction initiale ne reflétait pas davantage le sentiment de plusieurs militants libéraux. Le chef Tanguay a promis d’améliorer les processus internes de communication au sein de son caucus.

L’aveu

Carlos Leitao a été le ministre des Finances de Philippe Couillard. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Après s’y être refusé pendant des années, l’ancien ministre des Finances de Philippe Couillard a admis que le gouvernement auquel il appartenait en avait un peu trop fait pour ramener les finances publiques à l’équilibre. En éducation, on aurait dû être un peu plus modérés , a confié Carlos Leitao à notre collègue Gérald Fillion. Il regrette aussi d’avoir voulu moduler les tarifs pour les services de garde.

Emboîtant le pas à son ancien collègue, le chef libéral intérimaire Marc Tanguay a lui aussi reconnu que, avec les données qu'on a aujourd'hui, si c'était à refaire, nous aurions dû faire différemment, nous ferions différemment . Serait-ce le signe qu’une réelle remise en question s’amorce au PLQ ? On sent à tout le moins qu’il y a maintenant moins de réticence à se montrer critique du passé qu’au lendemain des élections de 2018.

À l’époque, la députée Marwah Rizqy avait suggéré que son parti présente des excuses aux Québécois pour les coupes budgétaires essuyées, mais ses collègues avaient trouvé la nouvelle élue bien présomptueuse de les critiquer ainsi. Peut-être au fond avait-elle raison.