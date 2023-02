Le chandail numéro 23 de Steve Gosselin retiré par les Saguenéens

Le chandail numéro 23 qu’a porté Gosselin pendant quatre saisons avec la formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de 1990 à 1994 a été retiré dans les hauteurs du vieil amphithéâtre de la rue Bégin. Il est devenu le 12e joueur de l’histoire des Saguenéens à recevoir pareille distinction alors que l’équipe célèbre sa 50e saison cette année.

Gosselin a connu un parcours mémorable à Chicoutimi.

Choix de sixième ronde en 1990, Gosselin s’est taillé une place avec l’équipe au camp d’entraînement de la même année pour ne plus jamais quitter cet alignement par la suite.

Le numéro 23 de Steve Gosselin flotte désormais dans les hauteurs du centre Georges-Vézina, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Remi Tremblay

Gosselin a remporté deux coupes du Président pendant son séjour au Saguenay, en 1991 et en 1994, en plus d'être nommé défenseur de l'année dans la LHJMQ et au Canada lors de la saison 1993-1994. Il avait alors récolté 106 points. Ses deux conquêtes figurent d’ailleurs au sommet parmi sa liste de souvenirs.

Les deux coupes avec des groupes et des individus incroyables. On a travaillé fort jusqu’au bout pour gagner ces deux championnats-là. Juste d’aller devant l’hôtel de ville pendant la parade [en 1991] avec la population, ç'a fait en sorte que ç'a été deux moments très spéciaux dans ma vie , a souligné l’ancien joueur.

Cérémonie sobre

Plusieurs anciens membres de l’organisation et plusieurs anciens coéquipiers de Gosselin étaient présents pour assister à la cérémonie tenue avant le duel opposant les Sags aux Cataractes de Shawinigan. Ses parents de même que ses trois fils étaient également des spectateurs attentifs sur la patinoire.

Pendant son discours, l’ancien défenseur a remercié les partisans pour leur appui tout au long de ses quatre années passées dans l’uniforme des Bleus, et ce, même s’il a avoué qu’il s’attendait au pire après le tournoi de la coupe Memorial de 1991 où il avait marqué dans son propre but en demi-finale avec sa main. Chicoutimi s’inclinera finalement en prolongation.

Steve Gosselin était tout sourire lors du retrait de son chandail par les Saguenéens, vendredi soir. Photo : Radio-Canada / Remi Tremblay

Gosselin a reçu une montre aux couleurs de l’équipe ainsi qu’une toile sur laquelle on l’aperçoit en action. Les Saguenéens lui ont également remis un chandail numéro 23 dans un cadre.

J’agaçais mon père cette semaine en lui disant que je n’étais pas trop nerveux, mais ce matin [vendredi], je suis parti sans mon discours, sans ma cravate, alors j’ai fait virer l’économie ici à Chicoutimi et je suis allé m’acheter une cravate , rigolait-il quelques heures avant la cérémonie.

Après sa carrière junior, Steve Gosselin a évolué dans la défunte Ligue internationale de hockey et brièvement en Suisse. Il a accroché ses patins après un passage de plusieurs saisons au hockey senior à Saint-Georges, en Beauce.

Qui sera le prochain ?

Avec maintenant 12 chandails retirés dans l’histoire du club, dont deux au cours de cette 50e saison, l’organisation songe-t-elle à offrir l’honneur ultime à d’autres anciens joueurs ?

On va probablement laisser passer un an ou deux, mais le comité est toujours présentement à regarder ce qui en est et éventuellement, les prochaines saisons où les Sags auront de très grosses saisons, on pourra probablement revenir avec un autre chandail retiré, probablement même deux d’ici quatre ans , a répondu le directeur des opérations de l’équipe, Serge Proulx.

D’autres festivités sont prévues par l'équipe en fin de semaine en marge des festivités de cette 50e saison. Un match regroupant une quarantaine d’anciens aura lieu samedi à 13 h 30 au centre Georges-Vézina. Cette rencontre sera précédée d’une séance d’autographes pour les amateurs.