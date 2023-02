Quand travailler à temps plein ne suffit plus à payer l’épicerie

Le visage de la précarité financière s’est métamorphosé ces derniers mois. De plus en plus de familles, même celles dont les parents travaillent à temps plein, sont obligés de faire appel aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts.

C'est le cas d'une mère monoparentale de Lévis qui ne s'imaginait pas devoir recourir à ce service. Elle s’est confiée à Radio-Canada sous le couvert de l’anonymat pour protéger ses enfants.

Depuis sa séparation avec son conjoint en 2021, Martine (nom fictif), mère de deux enfants, n'y arrive plus financièrement. On range sa fierté et puis on s'adresse à des organismes et ils sont là pour nous , raconte-t-elle.

Martine se déplace chaque semaine au Comptoir alimentaire Le grenier à Lévis pour remplir un panier et subvenir aux besoins de sa famille.

J'ai un travail, j'ai un salaire décent même au-dessus du seuil mais malheureusement seule en étant monoparentale à l'heure actuelle avec deux enfants, avec un loyer avec toutes les charges, on n'y arrive plus on est plus capable , dit-elle épuisée par la situation.

« L'élément déclencheur c'est quand on réfléchit entre payer une facture ou payer l'épicerie. Quand on fait le choix entre le lait, le beurre ou les œufs. » — Une citation de Martine, mère de deux enfants

Aider 800 familles par mois

Le comptoir alimentaire Le Grenier de Lévis aide plus de 800 ménages par mois. La direction de l'endroit constate que le nombre de familles qui ont des emplois à temps plein et qui font appel à ses services a presque doublé en un an.

« Ce sont des couples même qui travaillent à un salaire moyen, avec l'augmentation, le prix des denrées, tout ce qui s'en est suivi a fait en sorte que ces gens-là dans leur budget ça a défoncé. » — Une citation de Stéphane Clavet, directeur général, Comptoir Le Grenier

Un sentiment de culpabilité ronge souvent ceux qui viennent chercher de l'aide, c’est d’ailleurs le cas de Martine. J'ai hésité pendant deux semaines en me disant que c'était réservé aux personnes en situation plus critique que moi.

Stéphane Clavet, directeur général, Comptoir Le Grenier. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

C'est pas toujours facile d'admettre pour eux qu'ils ont besoin d'aide alimentaire et aussi de traverser la porte ici pour aller rencontrer quelqu'un pour se faire évaluer et suite à l'évaluation c'est là qu'on va déterminer si la personne est admissible à l'aide alimentaire , indique M. Clavet.

En 2022, le réseau des Banques alimentaires du Québec aidait 671 000 personnes par mois. Un achalandage record par rapport aux années précédentes.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault.