Atchoum et Mara Tremblay en duo

En primeur, un extrait a été diffusé à l'émission Place publique lors de la chronique de Julie Larouche.

Arts et culture avec Julie Larouche ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Arts et culture avec Julie Larouche. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

L'interprète d'Atchoum, Véronique Gagné, a vécu un moment unique en studio en décembre dernier.

L'une des musiciennes qui accompagnent Atchoum sur scène, Marie-Anne Arsenault, prend aussi part aux tournées de Mara Tremblay. Par hasard, il y a quelques années, Mara m'a invitée à souper chez elle et m'a demandé de participer à une chorale sur son album Cassiopée. Par la suite, on a gardé contact et lorsqu'est venu le moment de travailler à un nouvel album, comme j'aime toujours sortir du lot et provoquer ce type de rencontre, j'ai écrit à Mara en lui disant que j'aimerais reprendre une de ses chansons. Je suis vraiment contente , souligne Véronique Gagné.

Et c'est Le spaghetti à papa qui s'est imposé. Il s'agit d'une chanson parfaite pour le public jeunesse, selon Véronique Gagné.

C'est vraiment une chanson que Véronique a fait connaître à Atchoum. En fait, lorsque j'étudiais à l'Université du Québec à Chicoutimi, j'avais un groupe de musique avec Marie Villeneuve, maintenant animatrice à Radio-Canada à Vancouver, et Yohann Gasse, qui travaille également dans les médias. C'est un répertoire que l'on interprétait souvent et je me tenais dans les bars où les chansons de Mara jouaient. Maintenant, cette énumération d'ingrédients, cette recette, c'est parfait pour l'univers jeunesse , raconte-t-elle.