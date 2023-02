Une baleine noire empêtrée dans un engin de pêche de la zone 33 est secourue

Il n’y aurait plus que 340 baleines noires de l’Atlantique Nord dans le monde, indiquent les résultats, communiqués en octobre, d’un récent recensement effectué par le North Atlantic Right Whale Consortium. La population aurait diminué de 17 % en quatre ans.

Dans un communiqué vendredi, le ministère canadien des Pêches et des Océans ( MPO ) a fait savoir qu’un mâle âgé de 15 ans connu sous le nom de Nimbus et un autre mâle adulte baptisé Argo ont reçu l’aide d’intervenants en sauvetage de mammifères marins aux États-Unis pendant les fins de semaine du 21 et du 28 janvier, respectivement.

Une enquête préliminaire effectuée conjointement par Pêches et Océans Canada et par leurs homologues américains de la NOAA a déterminé que l’engin dans lequel la baleine Argo était empêtrée provient de la zone de pêche au homard 33, au large de la Nouvelle-Écosse.

C’est la première fois en plus de cinq ans que l’on confirme que l’empêtrement d’une baleine noire est lié à la pêche au homard en eaux canadiennes, a indiqué le MPO .

Le pêcheur avait signalé à Pêches et Océans qu’il avait perdu de l’équipement de pêche en mer, comme l’exigent ses conditions de permis, précise l’agence fédérale.

Le MPO et la NOAA enquêtent toujours pour déterminer l’origine de l’engin de pêche retrouvé sur la baleine Nimbus.

Les deux mammifères ont été désempêtrés. L’empêtrement dans des équipements de pêche comme des fils, cordages, cages ou casiers à homard, est une importante cause de mortalité des baleines noires de l’Atlantique Nord.

Le Canada s’est doté de mesures de protection de l’espèce. Par exemple, des fermetures occasionnelles de zones de pêche sont décrétées lorsque des baleines y sont repérées.