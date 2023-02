Un CHSLD privé de la Montérégie sans médecin depuis 10 mois

Les familles, dont moi, on a été patients en se disant, bien, ils sont à la recherche d'un autre médecin. On attend, on attend, on attend , soupire Brigitte Dandurand, qui veille sur sa mère de 94 ans, Solange Riendeau, une résidente de la Maison des aînés de Saint-Timothée depuis un an et demi.

À sa connaissance, sa mère, affectée par des troubles cognitifs ainsi que des problèmes d’équilibre, n’y a pas été suivie par un médecin depuis le départ à la retraite du médecin en poste, en avril 2022.

Solange Riendeau, 94 ans, ici en compagnie de sa fille Brigitte Dandurand, est hébergée à la Maison des aînés de Saint-Timothée depuis un an et demi. Photo : Radio-Canada

En décembre, Mme Dandurand et d’autres familles se sont tournées vers le Commissaire aux plaintes du CISSS de la Montérégie-Ouest pour dénoncer la situation. Je sais que je ne suis pas la seule famille qui a fait ça , précise Mme Dandurand.

« Ça frôle quasiment la maltraitance organisationnelle [...] Ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'il n'y ait pas de couverture médicale entre le délai d'un départ d'un médecin et l'arrivée d'un autre. Il faut qu'il y ait une couverture. » — Une citation de Brigitte Dandurand, fille d'une résidente de la Maison des aînés de Saint-Timothée

Mme Dandurand assure qu’elle ne cherche pas de coupable , mais tient à ce qu’un médecin soit disponible pour les 66 aînés du CHSLD.

Brigitte Dandurand et d'autres familles se sont adressées au commissaire aux plaintes du CISSS de la Montérégie-Ouest. Photo : Radio-Canada

« Opération séduction » pour recruter un médecin

Par manque de médecin, il faut carrément envoyer la personne à l'hôpital ne serait-ce que pour renouveler une ordonnance qui n'est plus renouvelable par la pharmacie [...] On n'a pas le choix , souligne le directeur par intérim de la Maison des aînés, Mario Ladouceur.

Selon la direction du CHSLD, quatre ou cinq résidents doivent chaque mois se rendre aux urgences de l’Hôpital du Suroît pour consulter un médecin.

« Depuis septembre, on est en découverture médicale, et c'est inadmissible. » — Une citation de Mario Ladouceur, directeur par intérim de la Maison des aînés de Saint-Timothée

Depuis avril 2022, le CISSS de la Montérégie-Ouest et la Maison des aînés affirment avoir fait des pieds et des mains pour corriger ce bris de service.

Mario Ladouceur est le directeur par intérim de la Maison des aînés de Saint-Timothée. Photo : Radio-Canada

La direction de l’établissement raconte même avoir tenté de recruter un médecin au moyen d’une opération de porte-à-porte.

Le message s'est passé et les approches ont été faites auprès des médecins, mais il ne semblait pas y avoir un grand intérêt. Nous, de notre côté, la Maison des aînés, on a pris l'auto, on s'est promené d'une clinique privée à l'autre pour recruter, en vain , raconte Mario Ladouceur.

Disparités régionales

La vaste majorité des CHSLD comptent un ou plusieurs médecins qui offrent une couverture médicale, 24 heures sur 24, qui est absolument nécessaire, soutient la coprésidente de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD, la Dre Sophie Zhang.

En pratique, les médecins font habituellement une visite hebdomadaire en centre d’hébergement, mais restent disponibles pour leurs patients par téléphone le reste de la semaine. Le soir et le week-end, c'est le médecin de garde qui prend la relève.

« Tous les CHSLD devraient offrir les mêmes standards de soins médicaux; c'est une question de justice et d'équité. » — Une citation de Dre Sophie Zhang, coprésidente de la Communauté de pratique des médecins en CHSLD

La cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Ariane Murray, s’inquiète de la pénurie de médecins de famille en CHSLD dans la grande région de Montréal, qui englobe à la fois Laval, Lanaudière et la Montérégie.

À son avis, il faut donner un coup de barre pour attirer les médecins de famille vers ce type de milieu de vie. Depuis quelques années déjà, on est tranquillement en attrition, c'est-à-dire que le nombre de médecins de famille relativement aux besoins diminue. On a énormément de médecins qui sont à l'âge de la retraite ou de la préretraite , explique-t-elle. À Montréal, lorsqu’il y a découverture médicale en CHSLD ou en centre de réadaptation, la Dre Murray dit faire des appels à tous .