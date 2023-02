Yannick Nézet-Séguin sur la ligne de départ des prix Grammy

Celui qui dirige l’Orchestre Métropolitain de Montréal, mais aussi le Metropolitain Opera de New York et l’Orchestre de Philadelphie, est cité deux fois pour le meilleur enregistrement d’opéra avec Eurydice du compositeur Matthew Aucoin et Fire Shut Up in My Bones de Terence Blanchard.

On retrouve aussi son nom dans la liste de la meilleure prestation par une chorale pour Requiem de Verdi– The Met Remembers 9/11, et dans celle du meilleur album solo vocal pour Voice of Nature: The Anthropocene. Le mélomane est également dans la course du meilleur recueil classique avec l’album A Concert for Ukraine.

Yannick Nézet-Séguin a déjà remporté un prix Grammy en 2022, pour la meilleure prestation par un orchestre classique. Photo : Alex Pittet

En tête des nominations cette année, Beyoncé, nommée dans neuf catégories, puis le rappeur Kendrick Lamar avec huit nominations. Adele et la vedette du folk rock Brandi Carlile sont au coude-à-coude avec sept nominations chacune.

La cérémonie, présentée de nouveau par l'humoriste Trevor Noah, doit venir couronner une année 2022 pleine d'albums à très grand succès, dont Renaissance de Beyoncé et 30 d'Adele, qui se feront face dans les catégories les plus prestigieuses.

Plusieurs artistes vont se partager la scène entre les différentes remises de prix, dont Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Brandi Carlile et Luke Combs.

Kaytranada et Arcade Fire en quête de nouveaux trophées

Yannick Nézet-Séguin n’est pas le seul Montréalais à faire la fierté de la métropole aux 65e prix Grammy.

Kaytranada, qui avait mis la main sur deux trophées en 2021 pour l’album Bubba et le titre 10 %, pourrait y ajouter le prix de la meilleure chanson de danse/électronique avec Intimidated, qu’il signe avec la chanteuse H.E.R.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le producteur de 30 ans n’a plus rien à prouver : il suscite depuis quelques années déjà l’intérêt des grands noms de Los Angeles, qui le courtisent pour les basses rebondissantes qui font sa signature.

Arcade Fire, dont le chanteur Win Butler a récemment fait l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles, est finaliste dans la catégorie du meilleur album alternatif de l’année avec son dernier opus, We.

Le groupe originaire de Montréal devra toutefois battre Big Thief, Björk, Wet Leg et Yeah Yeah Yeahs pour mettre la main sur le trophée. Son dernier et seul prix Grammy remonte à 2011 pour l’album The Suburbs.

Le réalisateur Xavier Dolan, qui a récemment séduit la critique avec sa minisérie La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, est pour sa part cité pour son travail dans le vidéoclip de la chanson d’Adele Easy On Me, tourné dans les Cantons-de-l’Est

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Parmi les autres artistes du Canada en compétition, on compte le crooner Michael Bublé, en lice pour le Grammy du meilleur album vocal pop traditionnel, alors que le rappeur Drake pourrait gagner trois statuettes.

De son côté, Bryan Adams pourrait repartir avec le prix de la meilleure prestation rock de l’année.

Match revanche entre Adele et Beyoncé

En 2017, Adele avait écrasé ses concurrents et concurrentes dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album 25, au détriment de Beyoncé, dont l'album Lemonade, aujourd'hui un classique, avait dû se contenter du prix Grammy du meilleur album de musique urbaine contemporaine.

Sur scène, Adele avait rendu un vibrant hommage à la reine Beyoncé. De son côté, l'Académie des arts et sciences de l'enregistrement, qui décerne les récompenses, avait été accusée, une fois de plus, de reléguer au second plan les artistes de couleur.

Beyoncé cumule neuf nominations cette année. Photo : getty images for coachella / Kevin Winter

Selon le magazine spécialisé Billboard, le prix Grammy du meilleur album devrait aller à Beyoncé cette année, et Adele raflerait celui du meilleur morceau avec Easy On Me. Néanmoins, les surprises des précédentes éditions invitent à se méfier des prédictions.

Quelle que soit l'issue, l'histoire est en marche pour Beyoncé : avec les nominations pour cette édition, elle égale le record de son mari, Jay-Z, comme artiste le plus nommé de l'histoire de ces récompenses.

Et si elle est déjà l'artiste féminine avec le plus grand nombre de petits gramophones dorés, la cérémonie 2023 pourrait bien lui permettre de passer en tête pour de bon et dépasser le chef d'orchestre Georg Solti avec le plus de victoires.

L'ascension fulgurante de Bad Bunny

Le rappeur portoricain Bad Bunny, artiste ayant rencontré un important succès commercial dans le monde en 2022, est nommé dans trois catégories, dont celui du meilleur album pour Un Verano Sin Ti. C'est le premier album entièrement en espagnol à être en nomination dans l'une des catégories reines.

Le rappeur portoricain Bad Bunny pourrait mettre la main sur le trophée du meilleur album, dimanche. Photo : getty images for mrc / Matt Winkelmeyer

Taylor Swift, artiste country devenue une immense vedette de la pop, pourrait de son côté enfin décrocher un Grammy dans la catégorie titre de l'année avec la version longue de son All too well, un morceau sorti en 2012, mais réenregistré avec suffisamment de différences pour qu'il puisse concourir à nouveau.

Et après plusieurs années lors desquelles les favoris étaient assez clairs – Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion et Billie Eilish –, la course dans la catégorie révélation de l'année est grande ouverte en 2023.

Parmi les artistes nommés, on retrouve la Brésilienne Anitta, les rockeurs italiens de Maneskin, la rappeuse Latto... Autant d'artistes rendus célèbres par TikTok, devenue pépinière de révélations. Le groupe BTS, vedettes de la K-pop en pause professionnelle, est aussi en lice.