Martine Biron ouvre, puis ferme la porte à la reconnaissance de la pluriparentalité

Après s'être dite ouverte à une forme de reconnaissance des familles de plus de deux parents, la ministre responsable des dossiers LGBTQ+ au sein du gouvernement Legault, Martine Biron, ferme la porte à double tour le même jour.

Au Québec, un enfant ne peut avoir que deux parents aux yeux de la loi. Des groupes, comme la Coalition des familles LGBT+, ont fait des représentations auprès du gouvernement Legault afin que la pluriparentalité soit légalement reconnue. Le droit des familles ayant plus de deux parents ne serait pas adéquatement protégé, selon eux.

Questionnée sur le sujet vendredi, Mme Biron a dit que sa réflexion n'était pas terminée, mais que la porte restait ouverte. Je suis ouverte à différentes formules. Je commence à travailler avec eux [les groupes LGBT]. On veut pérenniser un bureau LGBTQ à l'intérieur du Secrétariat à la condition féminine. On veut investir pour les aider à se structurer et à mieux faire avancer leur dossier. Ça, c'en est un.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, avait fermé complètement la porte à la pluriparentalité à l'automne 2021 lorsqu'il a présenté son projet de loi visant à réformer le droit de la famille.

Pour nous, c'est très clair que la cellule familiale comporte deux parents seulement , avait-il tranché. La littérature et les études ne démontrent pas que c'est préférable pour un enfant d'avoir plus de deux parents.

Mme Biron a-t-elle l'intention de porter le ballon auprès de son collègue à la Justice? Je suis en réflexion là-dessus , répond-elle. La stratégie [LGBTQ] va sortir quand même bientôt, au printemps. On pourra vous revenir sur ces questions-là.

La porte ouverte s'est toutefois vite refermée en fin d'après-midi. La ministre se serait mal exprimée , selon l'attachée de presse Catherine Boucher. Elle voulait dire qu'elle était ouverte sur différents dossiers , affirme-t-elle. C'est sûr que la porte est fermée sur la pluriparentalité.

Dans une famille pluriparentale, plus de deux personnes occupent le rôle de parent auprès d'un enfant, mais seulement deux personnes sont reconnues légalement comme détenteur de l'autorité parentale.

Diverses situations de pluriparentalité existent. Par exemple, un couple de lesbiennes et le donneur pourraient choisir d'avoir chacun un rôle parental dans la vie de l'enfant. Un « trouple », un couple formé de trois personnes, peut aussi élever un enfant, même si tous les parents n'ont pas un lien biologique ou juridique avec l'enfant.

Mme Biron, qui est également la ministre des Relations internationales, était à Montréal pour donner une conférence sur la politique étrangère du Québec. Plus de 450 personnes ont bravé le froid polaire du vendredi pour entendre l'ex-journaliste de Radio-Canada à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).