L’Alberta peine à mettre fin aux activités d’un composteur, selon son ombudsman

La plainte d’une résidente du quartier Trumpeter a donné lieu à une enquête de l’ombudsman Kevin Brezinski. Sarah Hunter estime que le ministère n'a pas abordé les problèmes environnementaux et d'odeurs liées à l’entreprise de compostage Cleanit Greenit.

Elle dénonce aussi le fait d’avoir été sommée de diriger ses plaintes vers l'entreprise, lorsqu'elle a joint la ligne de signalement des urgences environnementales et des marchandises dangereuses de la province.

Dans une lettre à Mme Hunter, l’ombudsman relève que le ministère de l'Environnement de l’Alberta n'a pas agi conformément à la législation et aux règles , notamment à son ordonnance d'exécution de 2011 contre Cleanit Greenit pour infractions à la loi et au règlement sur le contrôle des déchets.

De janvier 2015 à novembre 2020, le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta a reçu du public 833 plaintes relatives aux odeurs concernant les activités de Cleanit Greenit. C'est seulement en 2022 qu’un ordre provincial a annulé le permis d’exercice de l'entreprise, tout en la sommant d’assainir son espace d'ici 2024.

L'ombudsman indique que le gouvernement n'a pas veillé à ce que l'application de la loi soit opportune, cohérente, ferme et équitable .

« En permettant une interruption de l'application active et formelle de la loi pendant plus de sept ans, le ministère n'a pas répondu à vos attentes, et en fait aux attentes de tous les Albertains, quant à la protection de l'environnement. »