Le Manitoba bonifie son financement pour soutenir l’intégration de nouveaux arrivants

Les fonds investis dans cette initiative pour l'année financière 2023-2024 représentent 2 millions $ de plus que ceux engagés dans le programme lors de l'année financière précédente.

Lors d'une conférence de presse vendredi matin, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, Jon Reyes, a indiqué que les organismes pouvaient dès maintenant poser leur candidature, et ce jusqu'au 27 février.

Ces projets vont aider les nouveaux arrivants à bâtir des liens solides avec leur nouvelle communauté et utiliser leurs précieuses aptitudes qu'ils amènent au Manitoba , a lancé M. Reyes.

Les candidats potentiels peuvent être des « organisations offrant des services et des activités aux nouveaux arrivants ou des organismes à but non lucratif ainsi que des groupes communautaires œuvrant auprès de ces derniers ».