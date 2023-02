Connaissez-vous l’allergie au froid?

Le froid extrême qui frappe l’est du Canada n’est agréable pour personne et est dangereux si on y est exposé trop longtemps. Mais pour un petit groupe d'individus allergiques au froid, cela peut causer un casse-tête considérable dans la vie de tous les jours.

On estime qu’environ 0,1 % des Canadiens souffrent d’urticaire au froid. Cette condition méconnue est aussi décrite comme une allergie au froid.

C’est extrêmement rare , explique le Dr Marc Bourcier, un dermatologue à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ça va être caractérisé par de l'enflure, de la démangeaison, un sentiment de malaise.

De l'urticaire Photo : Getty Images / Heng Dao

Il explique qu’il ne s’agit pas d’une réaction banale et normale au froid, comme les frissons ou la chair de poule. Toute personne qui se risque à l’extérieur ces jours-ci risque des engelures, voire même l’hypothermie, qui peut entraîner la mort.

L’urticaire au froid est un tout autre phénomène.

Par exemple, si on se fait pousser dans un lac ou dans une piscine où l'eau est froide, ça pourrait déclencher une réaction assez sévère. Il faut être prudent. C'est rare, mais ça peut être très grave , a mentionné le Dr Bourcier vendredi dans une entrevue à l’émission L’Heure de pointe Acadie.

Suis-je allergique au froid?

Sans faire d’expérience drastique ou risquée, comment peut-on savoir si nos réactions au froid sont normales, ou des symptômes possibles de l’urticaire au froid?

Vous pouvez prendre un cube de glace, vous le mettez sur votre avant-bras avec une petite débarbouillette par-dessus. Vous attendez à peu près 5 minutes , dit le Dr Bourcier. Vous enlevez le petit cube de glace, et si c’est tout enflé dans le milieu, enflé et blanc entouré d'une rougeur, vous avez une bonne chance que c'est peut-être une vraie allergie au froid.

Si ça arrive, je vous conseillerais fortement d'aller voir votre médecin , ajoute-t-il.

Dr Marc Bourcier Photo : Gracieuseté de Marc Bourcier

Comme les allergies en général, l’urticaire au froid n’est pas innée et peut apparaître sans prévenir chez une minorité de personnes. Ça peut arriver à peu près n'importe quand, comme une allergie alimentaire , souligne le Dr Marc Bourcier. Il n’y a pas de moyens de prévenir ça. Si c'est pour arriver, malheureusement, ça va arriver.

Les antihistaminiques en général vont être d'une certaine efficacité pour les cas les moins graves d’urticaire au froid. Le choc anaphylactique, une réaction allergique très grave qui peut entraîner la mort, est une possibilité.

Les réactions anaphylactiques vont arriver seulement que si votre corps est exposé sur une assez grande surface , dit le Dr Bourcier, réitérant son exemple d’une personne qui tomberait dans un lac ou une piscine. C'est pas parce que vous avez du froid sur le visage que tout votre corps va réagir.

L’allergie au froid va réagir aux endroits où le froid est en contact avec le corps , poursuit-il. Les personnes qui ont reçu un diagnostic d’urticaire au froid se font prescrire un auto-injecteur communément appelé Epipen, qu’on leur conseille de toujours avoir à portée de la main.

Mais pour les réactions plus légères, un simple antihistaminique normalement va faire l'affaire , signale le Dr Bourcier.

Il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'exposition au froid que d'autres , conclut le dermatologue, mais il rappelle que le froid prévu ces jours-ci est dangereux pour tout le monde, et qu’il est préférable de rester au chaud, à l’intérieur, si c’est possible, en attendant que les températures reviennent à un niveau plus normal.

Avec les renseignements d’Amélie Gosselin, de l’émission L’Heure de pointe Acadie.