Tout est prêt pour le Carnaval de Québec

L'heure est aux derniers préparatifs pour le Carnaval de Québec, qui ouvrira ses portes samedi. Coup d'œil sur les installations et activités offertes cette année.

Les festivités devaient débuter vendredi, mais l'organisation a choisi de reporter l'ouverture d'une journée en raison de la vague de froid qui s'abat sur la province.

Glisser dans le Vieux-Québec

La glissade a un dénivelé de près de 18 mètres selon l'organisation. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Tout près de la patinoire de Place d'Youville, une longue et imposante « Glisse urbaine » a été mise sur pied. Les carnavaleux pourront s'asseoir dans des chambres à air et glisser sur une distance de près de 150 mètres à partir des fortifications de la Ville de Québec. On voulait vraiment créer une glissade au centre-ville s'enthousiasme Jérôme Déchêne, directeur de la programmation au Carnaval de Québec.

Colline musicale

Les artistes pourront se produire en spectacle sous le dome érigé sur la colline parlementaire Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Sur la colline parlementaire, on retrouve le traditionnel palais de bonhomme Carnaval. L'activité « l'orchestre de glace » permettra aux visiteurs de s'improviser musiciens en essayant près d'une vingtaine d'instruments, vous l'avez deviné, en glace.



À l'intérieur du palais, les carnavaleux pourront s'inspirer de Dame Nature en recréant les sonorités du vent, notamment.

Une imposante scène musicale permettant d'accueillir près de 1700 personnes a également été mise sur pied à proximité. C'est là que se dérouleront les soirées musicales où se produiront Ariane Moffatt, Alfa Rococo, Matt Lang et Koriass notamment.

Camping pour bonhomme

Le «camping de Bonhomme» est prêt a accueillir les carnavaleux Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Sur Grande Allée, de nombreuses activités se tiendront au Camping à Bonhomme . Sculptures, activités pour tout-petits, performances musicales et théâtrales seront offertes sur place.

La traditionnelle course en canot aura lieu le 5 février, le défilé de nuit sera le 11 février et le bain de neige va clôturer le carnaval qui prendra fin le 12 février prochain.

Avec les informations de Valérie Cloutier