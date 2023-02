STELAP : Shawinigan veut s’équiper de membranes de filtration de remplacement

Les dernières membranes ont été acquises il y a environ un an au coût de 860 000 $. Pour l'instant, la Ville ne sait pas combien pourraient coûter les nouvelles membranes. C'est d'ailleurs elle qui devra assumer en totalité la facture.

La Ville s'attendait à ce qu'elle fonctionne une dizaine d'années, cependant puisqu'elles s'encrassent avec des boues, les équipes de la Ville doivent les nettoyer régulièrement.

Selon Andrée-Anne Trudel, conseillère en communication à la Ville de Shawinigan, c'est lors de ces opérations de nettoyage que les équipes ont constaté que les membranes vieillissent prématurément.

L’entretien que les équipes font nous laisse croire que les membranes n’auront pas une durée de vie prévue de plusieurs années. On va attendre de recevoir les propositions, après on va analyser les propositions, on va analyser combien ça coûte, le financement, après il va y avoir une résolution du conseil. Une fois que le contrat est octroyé, le fournisseur doit les produire et nous les livrer.

Éviter les avis d'ébullition préventifs

Une fois reçues, les membranes seront entreposées. La Ville prévoit les utiliser uniquement lorsque les anciennes ne seront plus utilisables.

L'idée est d'éviter à tout prix le retour d'un avis de faire bouillir l'eau comme ce fut le cas l'an dernier pendant plus de sept mois explique Andrée-Anne Trudel. Si on en a de disponibles, prêtes, à Shawinigan, déjà entreposées, la journée où on en aura besoin, ça va être plus rapide, on va pouvoir procéder au remplacement des membranes et éviter de retomber en avis d’ébullition préventif comme l’année dernière.

Les membranes proviennent d'un fabricant unique, la compagnie Suez. Rappelons que la Ville poursuit actuellement Suez et deux autres compagnies qui ont travaillé sur la conception de l'usine à la hauteur de 23,3 millions $.

L'utilisation des membranes fait partie de la solution temporaire mise de l'avant par la Ville de Shawinigan.

Les équipes municipales étudient toujours des scénarios pour une solution permanente.