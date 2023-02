Fini le dépistage systématique de la COVID-19 dans les hôpitaux du N.-B.

Seuls les patients présentant des symptômes du virus sont testés, à quelques exceptions près.

Le Réseau de santé Vitalité a confirmé que sa politique de dépistage a changé à la fin janvier.

Les indicateurs clés liés à la pandémie, comme le taux de positivité sur sept jours, le nombre d’éclosions et l’incidence de la COVID-19 au sein des deux régies régionales de la santé montrent une tendance à la baisse , a mentionné la Dre Natalie Banville, vice-présidente principale des programmes clients et des affaires médicales chez Vitalité.

Les tests de détection de la COVID-19 dans les hôpitaux mettent de la pression sur les travailleurs de la santé. Photo : Associated Press / Jorge Saenz

Dans un document interne daté du 18 janvier et obtenu par CBC , le Réseau de santé Horizon mentionne que la pandémie est en phase de transition et qu’il faut adopter une approche plus durable et stable pour gérer les cas de COVID-19 soupçonnés et confirmés.

Les taux de morbidité et de mortalité avec le variant Omicron sont beaucoup moins élevés qu’avec les variantes précédentes, informe la note interne.

Il existe également un niveau élevé d’immunité hybride contre la COVID-19 maintenant qu’environ 70 à 75 % des Néo-Brunswickois ont été infectés et environ 50 % ont reçu au moins trois doses d’un vaccin contre la COVID-19.

En outre, les tests universels ont été associés à de multiples conséquences indésirables involontaires , y compris les retards et l’arriéré, la pression sur les travailleurs de la santé et l’augmentation des coûts avec un minimum de prestations .

Stratégie révisée de dépistage

La stratégie révisée de dépistage de la COVID-19 s’harmonise avec nos partenaires de Vitalité et reflète les pratiques mises à jour des organismes de soins de santé des autres provinces , a déclaré Merita MacMillan, responsable régionale de la prévention et du contrôle des infections chez Horizon, dans un courriel.

L'Hôpital de Moncton Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Mme MacMillan souligne que tous les patients qui se présentent à des rendez-vous, les visiteurs et les personnes de soutien désignées sont toujours activement contrôlés à l’entrée des hôpitaux en se faisant demander s’ils ont obtenu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 au cours des 10 derniers jours, s'ils ont des symptômes ou s'ils ont été en contact étroit avec un cas confirmé.

Des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections restent également en place, a-t-elle insisté, telle que l’isolement des patients positifs soupçonnés ou confirmés, le port continu du masque et l’hygiène des mains.

Des tests dans les endroits à haut risque

Chez Vitalité, les seuls patients asymptomatiques qui subissent maintenant un test de dépistage de la COVID-19 avant l’admission ou avant l’intervention chirurgicale sont ceux qui sont admis dans une unité de traitement du cancer ou de soins intensifs, qui sont des milieux de soins où les patients sont plus vulnérables et où le dépistage systématique est toujours en vigueur , précise la Dre Natalie Banville.

Les patients asymptomatiques transférés d’un autre établissement ne seront testés que si leur unité d’origine était en situation d’éclosion de COVID-19, a-t-elle ajouté.

Le Nouveau-Brunswick a confirmé huit autres décès liés à la COVID-19 dans son rapport hebdomadaire de mardi, 12 personnes nouvellement admises à l’hôpital pour la COVID-19, dont une aux soins intensifs, et 265 nouveaux cas confirmés en laboratoire. On dénombre 63 personnes hospitalisées, dont neuf aux soins intensifs.