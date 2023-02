Québec finance le projet de halte-garderie du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Le ministère de la Famille a annoncé vendredi matin le lancement de neuf projets pilotes de services de garde dans les lieux d'enseignement.

La halte-garderie de Val-d'Or, qui peut accueillir jusqu'à 12 enfants, a été inaugurée il y a un an.

C’est une subvention pour deux ans. Pour nous, ça veut dire que ça va assurer les salaires de nos responsables de halte-garderie. C’est donc un gros stress de moins , explique la conseillère à la vie étudiante, Marie-Pier Dupuis.

Les enfants sont présentement accueillis dans des locaux à l’entrée du campus de Val-d’Or. Chaque journée est séparée en deux blocs, l’avant-midi et l’après-midi, et les parents peuvent choisir jusqu’à cinq blocs de garde par semaine.

« On utilisait les frais de garde pour payer nos responsables. Maintenant que c’est couvert, on va pouvoir améliorer les infrastructures, augmenter les salaires un peu dans le futur et voir à la pérennité de la halte-garderie. »