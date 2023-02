Des comptes automatisés pourraient disparaître de Twitter dès le 9 février

Twitter veut faire payer tous les développeurs et développeuses pour l’utilisation — jusqu’ici gratuite — de l’interface de programmation (API) du réseau social. Ce pourrait donc signifier la fin pour de nombreux comptes appréciés des adeptes du réseaux social.

Cette interface gratuite, qui ne le sera plus à compter du 9 février, permet entre autres à des développeurs et développeuses d’automatiser leurs publications sur Twitter à partir de données diverses. Pensons par exemple à un compte qui publierait des tweets rapportant automatiquement et en temps réel des séismes à partir de données provenant d’instituts de sismologie.

Le nouveau propriétaire de Twitter, le milliardaire Elon Musk, a écrit dans un tweet que ces changements visent d'abord à freiner la prolifération des comptes automatisés (ou « bots ») malveillants.

Mais de nombreux comptes automatisés ont des fonctions très utilitaires, comme le @vaccelerateur qui répertoriait les rendez-vous de dernière minute au Québec durant les premières campagnes de vaccination contre la COVID-19.

On peut aussi penser à des comptes qui offrent leur services pour rendre plus lisibles les longues séries de tweets en les regroupant dans un fil continu, Thread Reader App (@threadreaderapp), par exemple.

Il y a également plusieurs comptes qui utilisent cette interface pour des motifs 100 % ludiques, comme @PossumEveryHour, qui publie une photo d’opossum par heure.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le propriétaire de @PossumEveryHour a d’ailleurs écrit que ces changements allaient forcer la fermeture de son compte. Bonjour tout le monde, j’ai le regret de vous annoncer que ce compte automatisé cessera de fonctionner le 9 février en raison des nouvelles règles d’utilisation de l’interface de programmation de Twitter. Je n’ai pas l’intention de payer Twitter pour une utilisation de base de son API , peut-on lire dans un tweet.

Plusieurs grandes entreprises paient déjà des frais pour avoir accès à l’interface de programmation de Twitter, mais pour les développeuses et développeurs indépendants, ce pourrait être plus difficile. Le prix minimum évoqué jusqu’à présent pour le service est de 100 dollars américains par mois (134 dollars canadiens).

Dans une réponse à un tweet, Elon Musk a évoqué la possibilité qu’un accès de base à l’interface de programmation pourrait être permis pour les comptes vérifiés (dont tous devront éventuellement payer un abonnement mensuel de minimum 10 $ par mois).

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter l’an dernier, celui-ci tente par tous les moyens de rentabiliser le réseau social, avec des coupes massives de personnel et l’instauration de forfaits payants, notamment.