Un centre de curiethérapie à la fine pointe de la technologie à Québec

Nommée en l'honneur de la chimiste Marie Curie, la curiethérapie consiste à administrer des doses de radiation directement dans une tumeur.

Ce type de traitement était autrefois offert à l'Hôtel-Dieu de Québec, mais les nouveaux locaux de l'Enfant-Jésus seraient mieux adaptés aux besoins des patients. Parmi les nouveautés, un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) est installé à même l'unité, qui compte aussi plusieurs salles d'intervention adaptées aux procédures chirurgicales.

L'accès à l' IRM était plutôt restreint, avant , relate Martine Lefebvre, coordonnatrice en curiethérapie et en radio-oncologie au CHU de Québec. Maintenant, on peut l'utiliser pour toutes les fractions [doses de traitement] des patients.

Traitements de pointe

L'aménagement des nouveaux locaux permet également aux oncologues d'offrir des soins plus précis, plus rapidement. Des traitements qui nécessitaient parfois une hospitalisation de plus d'une journée et des déplacements se font désormais en moins d'un jour, au même endroit. Étaler un traitement sur plusieurs journées causait parfois des problèmes, selon Martine Lefebvre.

Si je réalise l' IRM une fois pour les quatre fractions, les autres journées, la patiente revient, les organes sont pas au même endroit. Les intestins sont pas au même endroit , précise-t-elle.

Autre nouveauté, une table d'opération mobile, qui permet de minimiser les déplacements.

La patiente ne bouge jamais de cette table-là, mais la table, la surface de la table, va glisser d'un endroit à l'autre , explique William Foster, médecin et radio-oncologue au Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec.

Le docteur William Foster est médecin et radio-oncologue au Centre intégré de cancérologie du CHU de Québec. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Les cancers gynécologiques, notamment le cancer du col de l'utérus, et les cancers de la prostate sont les deux cas les plus fréquemment traités au centre, selon lui.

Depuis son ouverture à la mi-mai, l'unité de curiethérapie est utilisée à plein régime.

Avec les informations de Flavie Sauvageau